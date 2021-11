Vieme, kedy nás čaká 4. séria seriálu Stranger Things. Poznáme nové detaily, čaká nás množstvo nových postáv

Netflix potvrdil správy a zároveň odhalil názvy epizód pre nadchádzajúcu sériu sci-fi hitu.

Ako píše portál LAD Bible, názvy epizód sú nasledovné: ‘The Hellfire Club’, ‘Vecna’s Curse’, ‘The Monster And The Superhero’, ‘Dear Billy’, ‘The Nina Project’, ‘The Dive’, ‘The Massacre at Hawkins Lab’, ‘Papa’ a ‘The Piggyback’. Nie je náhoda, že tieto oznámenia prišli včera.

6. november je pre Stranger Things vyznamný

Ak ste fanúšikom seriálu, pravdepodobne viete, že 6. november je vo svete Stranger Things významným dňom. Ako vysvetlil Netflix: „6. novembra 1983 sa Will Byers stratil v Hawkins (Indiana).”

Dlho potom, čo mesto vzdalo pátranie, jeho priatelia hľadali ďalej… a objavili záhadné dievča, ktoré vystupuje len pod číslom: Jedenásť. “Bola sama a mimoriadne silná. Jedenásť by sa nezastavila pred ničím, aby ostatným pomohla nájsť ich priateľa.”

Netflix ako taký oslavuje túto príležitosť špeciálnym ‘Stranger Things Day’, pri tejto príležitosti ponúka nové zábery a oznámenia, organizuje živé zážitky fanúšikov a uvádza na trh limitovanú edíciu tovaru.

Okrem mnohých známych tvárí sa do štvrtej sezóny pripojí aj množstvo nových

Robert Englund, ktorý stvárnil slávneho Freddyho Krugera v sérii Nočná mora v Elm Street, hrá Victora Creela – „znepokojivého a zastrašujúceho muža, ktorý je uväznený v psychiatrickej liečebni za hroznú vraždu v 50. rokoch“.

Eduardo Franco si zahrá Argylea – Jonathanovho nového najlepšieho kamaráta.

Jamie Campbell Bower sa ujme úlohy Petra Ballarda – sanitára v psychiatrickej liečebni. Netflix žartoval: “Unavený z brutality, ktorej je deň čo deň svedkom, zaujme Peter konečne stanovisko?”

Sherman Augustus si zahrá podplukovníka Sullivana, „inteligentného a racionálneho muža, ktorý verí, že vie, ako raz a navždy zastaviť zlo v Hawkinsovi“.

A nakoniec, Mason Dye si zahrá Jasona Carvera, „pekného, bohatého atléta, ktorý chodí s najobľúbenejším dievčaťom na škole“.

Relácia ocenená cenou Emmy bola čitateľmi LADbible zvolená za najlepšiu sériu Netflix v roku 2020, takže existuje veľká nádej, že štvrtá sezóna môže dokonca prekonať tie predchádzajúce.

Budúce leto to zistíme.