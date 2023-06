Video: Tornádo sa prehnalo mestom v Texase. Zabilo najmenej troch ľudí, ničilo všetko, čo mu stálo v ceste

Prinajmenšom troch mŕtvych, desiatky zranených, a tiež rozsiahle materiálne škody si vyžiadalo silné tornádo, ktoré sa vo štvrtok popoludní miestneho času prehnalo mestom Perryton na severe amerického štátu Texas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Šéf miestnych hasičov Paul Dutcher novinárom povedal, že najmenej jedna osoba zomrela v parku vyhradenom pre obytné vozidlá, ktorý tornádo priamo zasiahlo. Poškodených či zničených tam podľa jeho slov bolo aj prinajmenšom 30 karavanov. Ľudí vyťahovali hasiči spod trosiek až do večera.

Bez elektriny sa v Texase a susednom americkom štáte Oklahoma ocitlo takmer 50-tisíc odberateľov. „Celé mesto (Perryton) je bez prúdu,“ povedal Chris Samples z miestnej rozhlasovej stanice KXDJ-FM.

Miestna Všeobecná nemocnica Ochiltree vyzvala ranených, ktorí sú schopní chôdze, aby sami prišli. Tých zvyšných privezú na pohotovosť. Na pomoc raneným bol zriadený aj prístrešok Červeného kríža.

Zmienenú nemocnicu podľa vyjadrenia jej vedenia doslova zavalili pacienti. Mali menšie aj väčšie zranenia, variujúce od „poranenia hlavy po pľúcny kolaps, tržné rany či zlomeniny“. Dosiaľ nemocnica prijala asi „50 až 100“ ranených vrátane zhruba desiatok osôb vo vážnom stave, ktoré už boli prevezené do iných nemocníc.

@NEWS9 here’s a video of a tornado 15 miles South of Perryton, TX, likely the same one that hit Perryton. pic.twitter.com/4h7KuJOBkN

— Cole Courson (@jccourson) June 16, 2023