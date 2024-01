Vedci prišli na to, prečo marihuana spúšťa nekontrolovateľnú túžbu na jedlo. Dá sa to vypnúť

Pomerne známym faktom je, že užívanie marihuany vyvoláva veľkú chuť do jedla. Táto vlastnosť môže byť pre niektorých užívateľov nepríjemným vedľajším účinkom, no vie sa využiť aj terapeuticky, napríklad u ľudí s poruchami príjmu potravy, či u ľudí podstupujúcich chemoterapiu. Avšak to, ako vlastne tento mechanizmus vzniká, nie je úplne jasné.

Spodná časť hypotalamu

Teraz si ale neurovedci z Washingtonskej štátnej univerzity myslia, že prišli na to, prečo marihuana spúšťa návaly hladu a chuti na jedlo. Ako píše portál Science Alert, v posledných rokoch mnohé štúdie poukazovali na to, že súvisieť s tým môže časť mozgu, žľaza zvaná hypotalamus, po slovensky podlôžko.

Táto veľmi dôležitá časť mozgu riadi hormóny a nervový systém. V spodnej časti tejto žľazy o veľkosti hrášku sa nachádza zhluk buniek a predpokladá sa, že práve tie regulujú chuť do jedla.

Už v minulosti vedci z Washingtonskej univerzity sledovali hlodavce po podaní marihuany a videli aktivitu práve v spomínanom zhluku buniek v hypotalame.

Teraz títo istí vedci skúmali túto časť hypotalamu, ale zamerali sa na malú skupinu neurónov, ktoré obsahujú kanabinoidné receptory. Ich nová štúdia publikovaná v časopise Scientific reports ukazuje, že keď myšiam podali marihuanu, objavili sa v oblasti neuróny, ktoré zvyčajne nie sú aktívne.

Objavili zodpovedné neuróny

Hlavný autor štúdie Jon Davis v tlačovej správe vysvetlil, že sa myšiam po podaní marihuany aktivovali kanabinoidné receptory typu 1 na neurónoch s označením AgRP Tieto receptory potom zabránili neurónom prijímať správy o potrebe zastavenia činnosti od iných neurónov.

To spôsobilo, že myši začali nekontrolovateľne konzumovať potravu a signály do mozgu o tom, aby prestali, boli blokované. Keď ale vedci neuróny AgRP spomalili, podanie marihuany už nestimulovalo chuť do jedla.

Vedci poznamenávajú, že tento proces sa nepodarilo úplne zastaviť, takže nechcú vylúčiť, že za hlad po marihuane nemôžu byť zodpovedné aj iné oblasti neurového systému.

Tieto zistenia ale aj tak silne naznačujú, že podskupina neurónov v hypotalame hrá veľmi významnú úlohu pri záchvatoch prejedania sa. Vďaka tomu by bolo možné na základe toho vytvoriť lieky, ktoré by teoreticky mohli tento jav potlačiť, avšak oveľa väčší význam to bude mať na vývoj preparátov na liečbu anorexie a pri chudnutí.