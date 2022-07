Vedci prichádzajú so šokujúcim výskumom. Neuveríte, čo všetko nájdete v jedinom čajovom vrecúšku

Občas je lepšie nezamýšľať sa príliš nad tým, čo všetko sa vlastne nachádza v potravinách, ktoré bežne konzumujeme. Dôkazom je nová štúdia týkajúca sa obsahu čajových vrecúšok. Výsledky podrobnej analýzy ukázali, že v jedinom vrecúšku sa môže nachádzať až 400 rôznych druhov hmyzu.

V čaji sa nachádza DNA 400 rôznych druhov hmyzu

Na rastlinách, z ktorých sa oberajú čajové lístky, sa prirodzene vyskytuje množstvo hmyzu. Ako píše portál Science Times, množstvo interakcií medzi hmyzom a rastlinami ani nie je možné zaznamenať, je ich totiž nekonečné množstvo a vyžadovalo by to priveľa času. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa tejto oblasti venuje len málo odborníkov.

Ekologický genetik Henrik Krehenwinkel sa preto rozhodol, že sa spolu s kolegami pustí do skúmania interakcie medzi hmyzom a rastlinami, a to konkrétne analýzou čajových vrecúšok a bylín bežne dostupných v obchodoch. Kúpili v potravinách čaj a podrobili ho tzv. environmentálnej DNA analýze.

Tá sa využíva pri pozorovaní ohrozených druhov hmyzu, ale aj pri sledovaní šírenia škodcov. Metóda je dôležitá aj pri pozorovaní ekosystémov, ktoré sa menia následkom globálneho otepľovania. Výsledky výskumu boli publikované v časopise Biology Letters.

Nie je to zlé znamenie

V obyčajnom čaji sa odborníkom podarilo objaviť DNA viac ako 1 200 rôznych druhov článkonožcov. V jedinom čajovom vrecúšku sa môže nachádzať až 400 rôznych druhov hmyzu. Ukázalo sa, že väčšina DNA pochádzala zo samotnej rastliny, DNA hmyzu predstavovala v skutočnosti len zlomok z celkového obsahu. Môžete však byť pokojní. To, že sa v čaji nájde nejaký ten hmyz, neznamená, že ho nemôžete piť. Ba práve naopak, znamená to, že rastliny neboli nasiaknuté rôznymi pesticídmi.

Navyše, ako vysvetľuje portál Phys, hmyz či húsenice po sebe zanechávajú stopy DNA aj v prípade, ak napríklad obhrýzajú listy rastliny. Na listoch po nich ostávajú rôzny výlučky. Neznamená to, že máte v čaji priamo pomletý hmyz. Krehenwinkel dodáva, že DNA hmyzu nájdete jednoducho všade, vo vode, v pôde, ale aj na rastlinách.