V Stranger Things sa vraj objavil Jeffrey Dahmer: Fanúšikovia si myslia, že v jednej zo scén videli známeho vraha

Pozornému oku fanúšikov neujdú ani tie najmenšie detaily. Tentokrát sú presvedčení o tom, že v Stranger Things zhliadli aktuálne veľmi diskutovaného vraha Jeffreyho Dahmera, píše LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

V týchto dňoch si diváci Netflixu obľúbili novinku s názvom Monštrum: Príbeh Jeffreyho Dahmera (Monster: The Jeffrey Dahmer Story), ktorá ukazuje brutálne vraždy páchané týmto mužom z pohľadu obetí, ktoré po sebe zanechal. Aktuálne sa aj medzi slovenskými divákmi nachádza seriál na prvom mieste sledovanosti. A tí ho navyše nešetria chválou.

Fanúšikovia Stranger Things si myslia, že videli Dahmera

Kým doteraz bol vzhľad Dahmera pre mnohých neznámym, práve vďaka tomuto seriálu ho verejnosť spoznala. A skalní fanúšikovia Stranger Things si uvedomili, že túto postavu už videli aj predtým.

Podobnosť tam je

LAD Bible upozornil na novú virálnu teóriu, ktorá sa šíri na TikToku. Ľudia zdieľaním krátkej ukážky zo Stranger Things tvrdia, že v pozadí scény, pri ktorej Max vystupuje z autobusu, sa nenachádza nikto iný, než samotný Dahmer. Záber pochádza konkrétne z najnovšej 4. série.

Musíme uznať, že muž sa skutočne účesom aj štýlom obliekania podobá na Dahmera. Fanúšikovská teória nezostala iba pri tomto tvrdení a The Tab sa pozrel bližšie na to, či by to bolo vôbec možné.

Nemohol chodiť do školy v tom čase

Web sa pozrel na časové osy a potvrdil, že aj keď bratia Dufferovci radi používajú rôzne odkazy, v tomto prípade sa známy vrah nemohol v Stranger Things objaviť. Dôvodom je, že Dahmer ukončil školu v roku 1978, zatiaľ čo štvrtá séria Stranger Things je zasadená až do roku 1986. Čiže mladý Dahmer v tomto období už do školy chodiť nemohol.

Všetko nasvedčuje tomu, že ide iba o náhodu, ktorá ale nepochybne mnohých zaujala.