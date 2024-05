V seriáli Dunaj sa objavila nová postava, divákom sa však vôbec nepáčila. Hovoria, že niečo takéto sa tam vôbec nehodilo

Seriál Dunaj, k vašim službám, patrí už dlho k tým najobľúbenejším a najsledovanejším slovenským seriálom. Vždy sa však nájde pár ľudí, ktorí v ňom nájdu chybu alebo sa obujú do dejovej línie. Teraz to schytala jedna z nových postáv, ktoré sa v seriáli objavili.

Diváci v komentároch na sociálnych sieťach ostro skritizovali speváčku Emmu Drobnú, ktorá sa objavila v nedávnej časti ako speváčka v kabarete. V dobovom seriáli si zaspievala jednu zo svojich vlastných piesní a následne ešte jednu na želanie Helgy Klausovej. Emma je známa svojím krásnym hlasom, ktorý je naozaj výnimočný, teraz sa jej výkon niektorým divákom vôbec nepáčil.

Diváci tvrdia, že pieseň sa do seriálu nehodila

„Emma Drobná je super speváčka, ale tá jej pesnička sa vôbec nehodila do seriálu. Že tam bola tá druhá na vyžiadanie, je ok, lebo to bolo v tej dobe, ale jej pieseň z tejto doby tam nemala čo robiť, vôbec sa tam nehodila,“ napísala jedna diváčka. „Tá Emmina pieseň sa tam vôbec nehodila. Edith som jej síce neuverila, ale spievala ju pekne. A navyše, veľmi jej to pristalo.“

Niektorí tiež poznamenali, že anglická pieseň v takej dobe bola v seriáli úplne od veci a ďalší dúfajú, že sa objaví len v jednej časti. Mnohí ani tak nekritizovali samotnú Emmu, ako jej pieseň v seriáli, do ktorého sa podľa nich vôbec nehodila. Čo si myslíte vy?

