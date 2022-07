V mori plával dlhý pás fekálií, vložiek a toaletného papiera: V obľúbenej destinácii čakalo na turistov prekvapenie

Dovolenka pri mori sa v niektorých prípadoch môže zmeniť na skutočnú nočnú moru. Svoje o tom vie aj rodina z českej Plzne, na ktorú čakalo v krištáľovo modrej vode nepríjemné prekvapenie v podobe vypustených splaškov, uvádza TN.cz.

Rodina Lukáša Mičolu aj tento rok zamierila stráviť svoje dovolenkové chvíle do Chorvátska, konkrétne do mesta Podgora v južnej časti Makarskej riviéry. No zostali nepríjemne zaskočení.

Zažili to niekoľkokrát v priebehu pár dní

„So všetkým sme boli maximálne spokojní, až na jednu zásadnú vec, a to je more, práve kvôli ktorému človek do Chorvátska cestuje. Nedalo sa v ňom kúpať, pretože niekoľkokrát priplávalo veľké množstvo fekálií,“ prezradil pre TN.cz začiatkom mesiaca.

Exkrementy, toaletný papier aj vložky či tampóny

Iba o niekoľko kilometrov ďalej si „užívali“ dovolenku aj jeho rodičia, ktorí sa stretli s podobným nepríjemným zážitkom. Mičola uviedol, že z dvoch týždňov pri mori podobnú skúsenosť zažili hneď štyrikrát. V niekoľko stovák metrov dlhom páse splaškov okrem samotných exkrementov plávali aj toaletný papier či dámske toaletné potreby.

Českí turisti sa rozhodli pátrať po zdroji. Zistili, že ide o vypustený odpad pochádzajúci z lodí. Tieto informácie potvrdilo miestne infocentrum aj pre TV Nova.

Rodina sa vyjadrila, že je zdesená z toho, čo sa tam deje, no napriek tomu ešte dajú v budúcnosti Chorvátsku šancu.