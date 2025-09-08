V Kremli sa rodí ďalší temný plán: Putin chce zrušiť medzinárodný zákaz mučenia, Európu obviňuje z diskriminácie

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Putin už predložil návrh zákona do Štátnej dumy.

Ruský prezident Vladimir Putin predložil do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, návrh zákona o vypovedaní Európskej konvencie o zabránení mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

V pondelok o tom informoval spravodajský web Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR. Rusko tento dohovor podpísalo v roku 1996 a o dva roky neskôr preň nadobudol platnosť. Od dohovoru odstúpilo v roku 2022.

Koniec medzinárodných inšpekcií vo väzniciach

Po vypovedaní dohovoru už Rusko nebude povinné vpúšťať medzinárodných inšpektorov do svojich väzníc. Sťažnosti ruských väzňov, adresované Európskemu výboru na zabránenie mučeniu, sa už nebudú posudzovať.

V dôvodovej správe k Putinom predloženému návrhu zákona sa uvádza, že Rusko od roku 2023 nemá v Európskom výbore na predchádzanie mučeniu (CPT) žiadneho zástupcu, pretože Rada Európy zablokovala proces voľby nového člena z Ruska.

Moskva tvrdí, že ide o diskrimináciu

V dokumente určenom pre Štátnu dumu sa píše, že žiadosti Ruska o obnovenie jeho zastúpenia zostali nevypočuté, a to aj napriek princípu spolupráce zakotvenom v Európskom dohovore.

Foto: SITA/AP

Ruská strana považuje tento prístup za diskriminačný: podľa nej sa takto porušuje nielen právo Ruska na zastúpenie v CPT, ale narúša sa aj mechanizmus vzájomného monitorovania dodržiavania medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany pred mučením a iným neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním alebo trestaním.

