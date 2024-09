V koalícii to naďalej vrie: Danko posiela tvrdý odkaz ďalšiemu ministrovi, Tomáša obvinil zo znižovania dôchodkov

Ak dochádza k znižovaniu dôchodkov, zodpovedný je minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Uviedla to Slovenská národná strana (SNS), ktorá súčasne vyzvala ministra, aby neklamal vo veci rodičovského dôchodku a zbrojenia. Ako strana pripomenula, Tomáš ich obvinil, že sú zodpovední za súhlas so zbrojením a znížením rodičovského dôchodku.

„Ak dochádza k zníženiu dôchodkov, tak je plne zodpovedný za zníženie rodičovského dôchodku on a nikto iný. Ak si Tomáš nevšimol, v tejto vláde ministerstvo obrany nemá na starosti SNS,“ vyhlásila strana.

Danko verzus Hlas-SD

Ako SNS pripomenula, v decembri minulého roka Tomáš opakovanie hovoril o zrušení rodičovského dôchodku. „Chápeme, že je táto téma pre neho citlivá, ale ak by mu skutočne záležalo na zachovaní rodičovského dôchodku, tak by konal inak ako doteraz,“ zdôraznili národniari a uzavreli s tým, že sú pripravení podporiť štátny rozpočet, no predstavitelia politických strán si musia uvedomiť, za ktoré rezorty zodpovedajú.

Minister práce sa v nedeľu 22. septembra vyjadril, že predseda SNS Andrej Danko klamal v diskusnej relácii TA3 V politike. Danko sa vyjadril, že Tomáš si tvrdohlavo presadil trinásty dôchodok a tlačí na zrušenie rodičovského príspevku. Tomáš sa však vyjadril, že rezort práce a ani on sám neinicioval v aktuálnom konsolidačnom balíčku zmenu rodičovského dôchodku.

„Išlo o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS,“ uviedol minister práce a doplnil, že Danko v rozpore so svojimi predošlými postojmi súhlasil s výrazným znížením rodičovského dôchodku a tiež s veľkým vyzbrojovaním armády za stovky miliónov eur. „Ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som s tým nesúhlasil, o čom sa v koalícii vie,“ uzavrel Tomáš.

Slabý článok koalície

O sporoch v koalícii sme vás pritom informovali už včera. Líder koaličného Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok verí, že šéf SNS Andrej Danko sa v budúcnosti vyhne podrývaniu stability celej koalície. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že koalícia je taká silná, ako jej najslabší článok.

„Verím, že Andrej Danko si uvedomí, kto tým slabým článkom je, a v diskusných reláciách sa v budúcnosti vyhne svojim mylným domnienkam a podrývaniu stability celej koalície,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) na sociálnej sieti uviedol, že „útokmi na tím ministrov Hlasu sa niekto snaží prekryť svoje vlastné problémy“.

Danko v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike opätovne skritizoval ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). „Jednoducho tu máme nekoncepčnú prácu a treba povedať, že tá najväčšia jama, kde miznú peniaze, je zdravotníctvo,“ poznamenal. Skritizoval aj ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD), ktorá podľa neho nezvládla energopomoc.