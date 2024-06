V Game of Thrones ste úplne prehliadli tieto podstatné veci o Rode Draka: Ak ste si ich nevšimli, budete v šoku

Ešte sa párkrát vyspíme, kým nám streamovacia platforma Max naservíruje v poradí tretiu epizódu druhej série seriálu Rod Draka. Ak patríte medzi tých divákov, ktorí nepoznajú predlohu Georga R. R. Martina a netušíte, čo sa stane, niečo vám môže napovedať, ak zalovíte v pamäti a spomeniete si na niektoré scény z Game of Thrones, ktoré priamo spomínali udalosti odohrávajúce sa v tomto seriáli.

Dej seriálu Rod Draka je zasadený do obdobia približne 200 rokov pred udalosťami v Game of Thrones. Práve teraz teda na obrazovkách sledujeme minulosť, ktorá vyformovala to, čo v GoT tak milujeme. Ak nie ste fanúšikmi čítania kníh autora ich predlohy, tak pravdepodobne neviete, čo vás čaká.

V Game of Thrones sa spomenuli mimoriadne podstatné okolnosti, na ktoré ste možno úplne zabudli, prípadne ste si ich s Rodom Draka ani len nespojili. Tu sú niektoré z nich.

Táto časť obsahuje spoilery.

Ako vysvetľuje portál BuzzFeed, v piatej sérii sa vyskytla zmienka o Tanci drakov, teda o občianskej vojne za vlády Targaryenovcov medzi Rhaenyrou a Aegonom. Dokonca odznelo, že zapríčinila rozdelenie Siedmich kráľovstiev.

O dve série neskôr zas Daenerys pri dračej jame spomenula, že je miestom, ktoré započalo rozpad jej rodiny, keďže tu bol Aegon korunovaný za kráľa. Čo sme v Rode Draka na vlastné oči už aj videli.

Ďalší odkaz na prequel ste mohli zachytiť hneď v prvej sérii GoT, kedy sa spomínali draky, ktoré sa vytratili zo sveta. A za to môže aj to, čo uvidíme v Rode Draka.

Prvé dve časti diváci milujú

Zatiaľ má seriál vonku dve časti a vrúcnejšie prijatie od divákov hádam ani len nemohli dostať. Mnohí ich atmosféru prirovnávajú k zbožňovanému Game of Thrones a jednotlivým epizódam udeľujú vysoké hodnotenia. Na ČSFD aktuálne druhej sérii svieti 87 %. Pevne veríme, že to pôjde takto aj ďalej.