V elektromobile sa väčšina Slovákov ešte neviezla. Ak do neho ale sadnú, potom zvyčajne zmenia názor k lepšiemu

Ilustračná foto: Unsplash

TASR
Matej Mensatoris
V elektromobile sa neviezli takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska

Takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska, presne 62 %, zatiaľ nemá osobnú skúsenosť s jazdou v elektromobile a elektrické auto šoférovalo len 11 % ľudí. Vyplýva to z júlového prieskumu agentúry 2muse pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko. Samotná jazda v elektromobile viedla k zmene názoru k lepšiemu na tento typ áut u 31 % opýtaných. Na druhej strane, zhoršenie názoru uviedlo 20 % respondentov.

Páči sa im tichá jazda či ekologickosť

Z vlastností plne elektrických áut podľa prieskumu najviac oslovila tichá jazda (21 %), potom ekologickosť (17 %), výrazne nižšie náklady na prevádzku pri domácom nabíjaní (12 %), moderné technológie (10 %) a taktiež rýchla akcelerácia či menšie nároky na servis.

Necelá polovica respondentov (49 %) sa v prieskume vyjadrila, že jazda elektromobilom neovplyvnila ich názor na tento typ áut, no pre takmer tretinu (31 %) to viedlo k zmene názoru k lepšiemu. Zvyšných 20 percent malo opačný názor a skôr pocit zhoršenia ich pohľadu na elektroautá. Stále tu však prevláda skôr pozitívny ako negatívny pohľad po reálnej skúsenosti s elektromobilom,“ priblížil vedúci marketingu a produktu zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko Michal Pres.

Foto: Unsplash

Majú ale aj výhrady

Najväčšou bariérou pre ľudí pri vnímaní jazdných vlastností elektromobilov a áut so spaľovacím motorom bolo to, že dobíjanie batérie je podľa nich zdĺhavé a stresujúce v porovnaní s tankovaním. Ďalším faktorom, ktorí im vadil výraznejšie, bolo, že kúrenie a klimatizácia výrazne znižujú dojazd elektromobilu, čo pri spaľovacom motore nemusia riešiť.

Na druhej strane, napríklad s výrokom „auto bez zvuku motora nie je poriadne auto“ nesúhlasilo viac ľudí ako súhlasilo. Jazdu z pohľadu zábavy hodnotili respondenti približne na rovnakej úrovni v prípade elektrických i spaľovacích áut. Opýtaní sa priklonili aj k tvrdeniu, že „elektromobily sú oveľa obratnejšie, efektívnejšie v mestských podmienkach, no majú limity na diaľnici pri vyšších rýchlostiach“.

