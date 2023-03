V Chorvátsku otvorili ďalšiu skvostnú stavbu: Nový most skráti jazdu dovolenkárom aj domácim

Chorvátsko patrí k najobľúbenejším dovolenkovým destináciám pre viacero európskych štátov. Veľké množstvo turistov brázdi celé pobrežie krajiny, ktorá tak musela upriamiť zrak aj na vylepšenie cestnej infraštruktúry. Najnovším dielom je most nad riekou Cetina.

Pretlak turistov v sezóne a požiadavky domácich tlačia na úrady, aby poctivo pracovali na zlepšovaní možností turizmu. K tomu patria aj cesty, cez ktoré prejdú, najmä v letných mesiacoch, stovky tisíc áut s dovolenkármi. V júli 2022 otvorili most Pelješac, ktorý skráti cestu najmä cestujúcim na juh Chorvátska.

Spája tunely nad riekou Cetina

Pravda informuje, že v súčasnosti sa Chorváti posúvajú ešte o level vyššie a pre plynulosť dopravnej premávky otvárajú ďalší most, ktorého dizajn a umiestnenie pre niektorých dokonca vyhráva nad jeho využiteľnosťou. Most, ktorý dokončili len nedávno, spája dva tunely nad riekou Cetina.

Celý projekt je súčasťou veľkého obchvatu mesta Omiš, ktorý tiež patrí k obľúbeným destináciám dovolenkárov. Práve obchvat, ktorého celkové dokončenie sa plánuje na rok 2025, výrazne pomôže s prehustenou dopravou v smere zo Splitu do Omišu.

Z technického hľadiska ide o dve plošiny, ktoré konštruktéri vysúvali z oboch tunelov, ktoré delí až 216 metrov. Most je umiestnený vo výške 70 metrov nad hladinou rieky Cetina a výstavba trvala necelé 4 roky, píše Croatiaweek.

Výstavba bola veľmi náročná

Most Cetina je oceľový trámový most spájajúci tunel Komorjak a tunel Omiš, pričom maximálne rozpätie medzi 2 podperami je 152 metrov. Štíhla konštrukcia uzavretého mosta má variabilný prierez medzi 6,50 metra na konci a 2,50 metra v strede, takže zapadá do prostredia a nekazí výhľad na kaňon rieky Cetina. Oceľová konštrukcia bola vyrobená po segmentoch v dielňach v celku prevezená na stavenisko, kde bola vo vnútri tunelov zmontovaná z dvoch polovíc, pričom finálny spoj sa zvaril, píše Maeg.

Výstavba a celkové prepojenie tunelov s mostom bolo veľmi náročné, keďže mesto Omiš sa nachádza na úzkom páse medzi pevninou a horami, pozdĺž ústia rieky Cetina, čo z tohto projektu robilo mimoriadne náročnú úlohu.