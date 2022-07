Oddnes strávite pri ceste na juh Chorvátska v aute o 2 hodiny menej: Novootvorený most zmení turizmus, má aj negatívum

Cestovanie na juh Chorvátska je od dnešného dňa prístupnejšie, než kedykoľvek predtým. Dôvodom je nový most Pelješac, ktorý sa práve teší svojmu slávnostnému otvoreniu, píše The Durbovnik Times. Táto veľkolepá stavba ušetrí Slovákom až dve hodiny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mostu Pelješac sa podarilo prepojiť južný polostrov Pelješac so zvyškom Chorvátska a práve v tom spočíva jeho dôležitá hodnota.

Vyhnete sa prechodu cez Bosnu

V praxi to znamená, že ak by ste sa rozhodli cestovať autom zo Slovenska napríklad do chorvátskeho Dubrovníka, nebudete musieť prechádzať cez Bosnu, ale jednoducho sa preveziete po tomto majestátnom moste. A čo je najpodstatnejšie, najmä pre dovolenkárov cestujúcich v letných horúčavách, v aute strávite o pár hodín menej.

Veľký deň pre chorvátsky turizmus

České Hospodárske noviny spomínajú ďalšiu skvelú vec, a to, že sa vďaka mostu prichádzajúci návštevníci vyhnú kolónam, ktoré pri prechode Bosnou a Hercegovinou neboli žiadnou výnimkou.

Dnes sa v Dubrovníku koná slávnostné otvorenie mosta Pelješac aj so sprievodným programom. Total Croatia News spomína, že sprístupnenie tohto mosta bude pre Chorvátsko novým začiatkom, pretože zohrá podstatný význam z turistického aj ekonomického hľadiska.

Pre Bosnu to ale znamená problém

Na druhej strane to ale bude mať vplyv aj na turizmus v Bosne, z čoho majú pracovníci v cestovnom ruchu obavy.

„Od utorka bude situácia iná. Všetci turisti, väčšinou Poliaci, Česi a Nemci, sa po čakaní na hraniciach, ktoré bývalo dlhé aj vyše hodiny, sa tu zastavili, aby sa osviežili, naobedovali alebo navečerali,“ hovorí jeden z prevádzkarov reštaurácií v meste Neum v Bosne a Hercegovine.

A títo turisti sa už do Bosny nedostanú, pretože pravdepodobne zvolia rýchlejšiu a pohodlnejšiu cestu cez most Pelješac.

Majestátnosť mosta Pelješac

Ako uvádza stavebná firma Pipenbaher Consulting, ktorá sa zaslúžila o jeho vznik, most Pelješac je dlhý 2,4 kilometra a pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie. Náklady na stavbu tohto veľkolepého mosta sa vyšplhali až na sumu 418 miliónov eur. Vďaka nemu sa urýchli cesta zo Záhrebu do Dubrovníka približne o 2 hodiny, čo je skvelá správa aj pre Slovákov cestujúcich autom, pre ktorých sa južné pobrežie Chorvátska stane ešte dostupnejšie.