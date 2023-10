V Bratislave môže vyrásť druhý najvyšší mrakodrap v Európskej únii: Jeho rozmery vám vyrazia dych

Výstavba prvého slovenského mrakodrapu je už takmer na konci a 168 metrov vysoká budova sa stala suverénne najvyššou v širokom okolí. To však ani zďaleka nemusí byť developerským stropom, nakoľko už teraz sa špekuluje o ďalšom rozširovaní downtownu. Jeho súčasťou by mal byť ďalší mrakodrap, ktorého rozmery vám vyrazia dych, informuje Yim.Ba.

Vyššia budova bude iba vo Varšave

Portál Yim.Ba, odvolávajúc sa na developera JTRE, uvádza, že jedna dominanta v podobe Eurovea Tower nedokáže vytvoriť žiadanú gradáciu v siluete mesta. Preto sa už od výstavby prvého mrakodrapu začalo uvažovať o ďalšej výstavbe. Najprv sa spomínala kancelárska budova East Tower s výškou 250 metrov, ktorá bola iba víziou, no po overovacej štúdii sa myšlienka posunula.

„JTRE aj naďalej plánuje budovať na slovenské aj európske (resp. EÚ) pomery mimoriadne vysokú budovu. Štíhly mrakodrap na rohu Pribinovej a Košickej by mal dosiahnuť výšku až 260 metrov. To však nie je všetko. Jeho susedom by bol druhý mrakodrap, ktorý by mohol mať 180 metrov,“ píše Yim.Ba. V praxi by teda išlo o druhú najvyššiu budovu v Európskej únii, od ktorej bude vyššia iba veža vo Varšave.

Zaujímavé tiež je, že ak by sa podarilo realizovať všetky bratislavské vízie, v našom hlavnom meste by vznikla jedna z najhustejších koncentrácii mrakodrapov na kontinente.