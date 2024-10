Začínal ako brigádnik, vypracoval sa medzi najbohatších ľudí Česka: Miliardár, o ktorom ste možno nepočuli, rozdáva svoj majetok

Ondřej Vlček dnes patrí medzi najbohatších ľudí Českej republiky. Jeho majetok sa šplhá k miliardám. Kedysi začínal v Avaste ako brigádnik, dnes spolu s manželkou využíva peniaze na to, aby pomohol plniť priania chorých detí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Začínal ako brigádnik v malej firme

Ako sa dozvedáme z webu Financial Times, Ondřej Vlček sa už od mladosti zaujímal o počítače a o možnosti, ktoré núkali a predstavovali. Programovanie ho nesmierne bavilo a dôkazom, že už ako tínedžer bol naozaj šikovný, bola aj súťaž, do ktorej sa zapojil. Vo výklade jedného z pražských obchodov natrafil na výzvu, v ktorej stálo, že kto dokáže prelomiť zložitý bezpečnostný systém počítača, môže si ho vziať domov ako hlavnú cenu. O niekoľko týždňov neskôr si ho Vlček naozaj odniesol. Už vtedy bolo jasné, že má takpovediac zlaté ruky.

Forbes píše, že neskôr sa mu podarilo zamestnať v spoločnosti Avast, začínal v nej v roku 1995 ako brigádnik. V tom čase mal len 18 rokov a spoločnosť sa ešte volala Alwil. Podľa webu CzechCrunch začínali len ako sedemčlenný tím v komunistickom pražskom paneláku. Napriek tomu však boli jednoducho nezastaviteľní.

Obrovským prínosom bol prvý antivírusový program, ktorý v roku 1995 vytvoril pre operačný systém Windows 95. Firme sa dokonca podarilo získať prestížne ocenenie Virus Bulletin a stala sa druhou najväčšou antivírusovou firmou na svete, čo sa ziskov týka.

Produkt možno používate aj vy

Kľúčovým momentom bolo, keď v roku 2001 začal Avast ponúkať antivírusovú ochranu používateľom počítačov bezplatne. O produkt prejavili záujem milióny ľudí, ktorí sú mu verní do dnešného dňa. Už v roku 2007 sa Avastu podarilo pritiahnuť 40 miliónov používateľov. Podľa webu Enterprise Apps Today sa ku koncu minulého roka počet používateľov vyšplhal celosvetovo na 435 miliónov.

Podľa webu Blesk popularita spoločnosti stúpala čoraz viac. Podarilo sa jej vytvoriť jeden z najviac premyslených systémov na svete a vďačí za to aj Vlčekovi, ktorý sa vo firme stal kľúčovou postavou. Veľmi dobre si uvedomoval, že potreba bezpečia v digitálnej sfére bude pre ľudí čoraz dôležitejšia.

Po rebríčku sa na vrchol vypracúval postupne. Podľa Financial Times má prirodzené vodcovské schopnosti a je odhodlaný dosahovať svoje ciele. Postupne sa prepracoval až na pozíciu prezidenta Avastu. Podľa Forbesu sa medzi miliardárov zaradil po tom, ako sa akcie spoločnosti dostali na londýnsku burzu.

Vypracoval sa medzi najbohatších

V súčasnosti má za sebou v Avaste odpracované už takmer tri desaťročia a zaradil sa medzi sto najbohatších Čechov. V roku 2022 hodnota jeho majetku presahovala 3,1 miliardy českých korún, neskôr poskočila na 4,2 miliardy. Pred niekoľkými mesiacmi ale prostredníctvom príspevku na sieti LinkedIn oznámil, že to bola zaujímavá jazda, no je čas ukončiť ju a z Avastu odísť. Dodáva, že Avast bol vždy pre neho viac než len prácou, bola to štartovacia dráha, vďaka ktorej si mohol splniť sny. Jeho misia v spoločnosti, kde si tak dlho budoval kariéru, sa ale podľa jeho slov skončila. Zatvára jednu kapitolu a otvára ďalšiu.

Náš zakladatel Ondřej Vlček dnes oznámil, že téměř po třiceti letech odchází z Gen/Avastu a vydává se vstříc novým dobrodružstvím.

Přejeme mu na jeho nové cestě hodně štěstí a spoustu skvělých zážitků!🌈🤩 pic.twitter.com/zH4IaEMN5D — Nadace rodiny Vlčkových (@NadaceV) May 10, 2024

Z Avastu odchádzal Vlček finančne zabezpečený, na extrémnom bohatstve ale, zdá sa, príliš nelipne a nemá potrebu ukazovať svoj majetok okázalým spôsobom. Ba práve naopak, podľa Forbesu je známy skôr ako nenápadný miliardár, aj keď patrí medzi najvýznamnejších ľudí českého technologického sveta. Navyše, peniaze dáva tým, ktorí to potrebujú najviac. Web iRozhlas ešte v roku 2021 informoval, že Vlček spolu so svojou manželkou založil najväčšiu súkromnú nadáciu v krajine a venoval najmenej 1,5 miliardy českých korún na pomoc vážne chorým deťom. Forbes tiež informuje o charitatívnej organizácii s názvom Zlatá rybka, ktorú vedie spolu so svojou manželkou Katarínou. Vďaka nej pomáha plniť priania ťažko chorých detí.

V žebříčku miliardářů @ForbesCesko se Ondřej Vlček dost propadl. A má z toho radost. „Peníze, které jsme vložili do nadace, už nejsou naše,“ říká. V žebříčku filantropů jsou manželé Vlčkovi naopak první. Na dobročinné účely totiž zatím věnovali největší částku ze všech Čechů. pic.twitter.com/YQadSVJMyM — Nadace rodiny Vlčkových (@NadaceV) October 7, 2021

Napriek tomu, že aj dnes patrí medzi najbohatších, Nadace rodiny Vlčkových na sociálnej sieti X (kedysi Twitter) informovala, že v roku 2021 sa spolu s manželkou zaradili medzi ľudí, ktorí na dobročinné účely spomedzi všetkých Čechov venovali najviac peňazí. Z toho, že sa vo finančnom rebríčku prepadáva nižšie, má vraj Vlček radosť.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného