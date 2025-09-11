Koniec ruskej ropy a plynu sa blíži: Brusel hovorí o prelomovom kroku, premiér Fico pripomína podmienky svojej podpory

Foto: Facebook/Robert Fico

Nina Malovcová
TASR
EÚ hovorí o konci ruského plynu, Fico požaduje garancie pre slovenské automobilky aj domácnosti.

Európska únia (EÚ) sa drží svojho termínu na postupné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do roku 2028. Povedal to vo štvrtok eurokomisár pre energetiku Dan Jorgensen po stretnutí s americkým ministrom energetiky Chrisom Wrightom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

EÚ rokuje o právnych návrhoch na úplné ukončenie dovozu ruskej ropy a plynu do 1. januára 2028, pričom zákaz krátkodobých zmlúv by mal platiť od budúceho roka. Čelí však tlaku zo strany Spojených štátov, aby dovoz ruskej energie ukončila skôr.

Von der Leyenová naznačila rýchlejší postup

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu (10. 9.) uviedla, že EÚ zvažuje rýchlejšie ukončenie dovozu ruských fosílnych palív ako súčasť nových sankcií voči Moskve. Predstavitelia EÚ boli začiatkom tohto týždňa vo Washingtone, aby diskutovali o sankciách, ale Jorgensen povedal, že počas jeho stretnutia s Wrightom v Bruseli vo štvrtok sa o sankciách nediskutovalo.

Jorgensen sa zameriava na to, aby krajiny EÚ a zákonodarcovia čo najskôr schválili postupné ukončenie dovozu ruského plynu do roku 2028, ktoré je oddelené od akýchkoľvek sankcií Bruselu. „Toto je veľmi, veľmi ambiciózny plán,“ vyhlásil. „Ak existujú nejaké ďalšie veci, ktoré môžeme urobiť a ktoré zároveň vyvinú tlak na Rusko, samozrejme, veľmi rád to urobím,“ povedal.

Trump vyzval Európu na rázne kroky

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa snaží ukončiť vojnu na Ukrajine, minulý týždeň povedal európskym lídrom, aby prestali nakupovať ropu z Ruska, uviedol predstaviteľ Bieleho domu. Jorgensen sa odmietol vyjadriť k tomu, či Wright požiadal EÚ, aby sa rýchlejšie vzdala ruského plynu a ropy.

Foto: SITA/AP

Wright novinárom po stretnutí v Bruseli povedal: „Naším cieľom je poskytnúť americký energetický export našim spojencom po celom svete. Myslím si, že tento bod sa týka aj Európy, kde sa dnes nachádzam, kde takmer 50 % dovážaného zemného plynu pochádza z Ruska.“

Viac LNG z USA ako riešenie

„Snažíme sa to dostať na nulu a najväčšou výplňou tejto diery je vývoz energií zo Spojených štátov. Chceme v tom pokračovať a ukončiť všetok dovoz ruskej energie do EÚ,“ dodal. Podľa Jorgensena Európa hľadá spôsoby, ako to čo najrýchlejšie dosiahnuť.

Plánované postupné ukončenie dovozu ruského plynu do roku 2028 je navrhnuté „tak, aby sa uskutočnilo spôsobom, ktorý nepovedie k zvýšeniu cien a budúcim problémom s dodávkami,“ povedal Jorgensen a dodal, že si to bude vyžadovať, aby Európa nakupovala viac skvapalneného zemného plynu z USA.

Fico podmienil podporu sankcií návrhmi EK

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) nebude podporovať prijímanie ďalšieho sankčného balíka proti Rusku, pokým Európska komisia (EK) nepredloží realistické návrhy, ako zosúladiť klimatické ciele s potrebami výroby automobilov a ťažkého priemyslu.

Nevylučuje, že ak bude politická vôľa, niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky Európskej únie by sa mohli zmeniť. Ďalší sankčný balík nebude podporovať dovtedy, pokiaľ EK nepredloží návrhy cien elektrickej energie v Európe. Uviedol to po štvrtkovom stretnutí s predsedom Európskej rady (ER) Antóniom Costom.

Realistické návrhy od EK ako podmienka

Premiér uviedol, že pri rozhovore vyslovil otázku, ako zosúladiť náročné klimatické ciele, ktoré si stanovila Európska únia (EÚ), s realitou. „Napríklad s realitou Slovenska, ktoré produkuje viac ako milión áut, chce v tomto odvetví pokračovať a je konfrontované vysokými cenami energií,“ uviedol Fico. Vyhlásil, že práve schopnosť Únie reagovať a nachádzať riešenia ovplyvní aj postoj Slovenska k ďalším balíkom protiruských sankcií.

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

„Ako predseda vlády nepodporím ďalší balík dovtedy, kým Európska komisia nepredloží na stôl realistické návrhy, ako zosúladiť náročné klimatické ciele s potrebami výroby automobilov, nielen na Slovensku, a potrebami ťažkého priemyslu,“ upozornil. Pripustil pritom aj úpravu stanovených klimatických cieľov.

„Po druhé, ďalšie návrhy protiruských sankcií nebudem podporovať dovtedy, kým EK nepredloží reálne návrhy týkajúce sa ceny elektrickej energie v Európe,“ zdôraznil Fico, poukazujúc na to, že v tomto smere práve orgány Únie zohrávajú primárnu úlohu. „Ako si to nastavíme, tak to budeme mať,“ uviedol Fico.

Národné záujmy Slovenska v rámci rozpočtu EÚ

V súvislosti s témou nastavenia viacročného finančného rámca EÚ Fico zdôraznil národnoštátne záujmy Slovenska, zamerané na zachovanie nastavenia kohéznej politiky a rovnako vyriešenie niektorých otázok týkajúcich sa trendov v spoločnej poľnohospodárskej politike, ktoré nekorešpondujú s vývojom slovenského poľnohospodárstva.

Premiér takisto artikuloval aj dôležitosť mierového riešenia konfliktu na Ukrajine. „Vyslovil som želanie, aby takú istú mieru pozornosti a energie, akú EÚ vynakladá na vojenskú pomoc Ukrajine, vynakladala na mierové procesy,“ uviedol Fico presvedčený, že EÚ môže v mierovom procese zohrať oveľa významnejšiu úlohu, než zohráva doteraz.

Costa ocenil dialóg a význam Slovenska

Predseda ER zvýraznil dôležitosť stretávania, načúvania i konfrontácie odlišných názorov v rámci EÚ. „Na základe tejto schopnosti diskutovať a počúvať môžeme posilňovať našu jednotu,“ vyhlásil Costa. Ocenil perspektívu dobrých slovensko-ukrajinských vzťahov do budúcnosti, odvíjajúcich sa aj od stretnutia Fica s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

Uznal očakávania týkajúce sa zabezpečenia energetickej bezpečnosti v nadväznosti na ekonomický rozvoj, označil to zároveň za prioritu EÚ. „Je to príklad toho, ako bezpečnosť a konkurencieschopnosť idú ruka v ruke, obzvlášť v takej industrializovanej krajine, ako je Slovensko, ktoré je pilierom automobilového priemyslu na európskej i svetovej úrovni,“ dodal Costa.

