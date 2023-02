Ukrajina zachytila plány Ruska na zničenie Moldavska. Vo štvrtok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Nadobudnuté dokumenty podľa Zelenského obsahujú informácie o tom, „kto, kedy a ako“ plánuje „zlomiť moldavskú demokraciu a nastoliť kontrolu nad Moldavskom“. Tento plán sa veľmi podobá tomu, ktorý si Rusko pripravilo pre ovládnutie Ukrajinu, uviedol Zelenskyj.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ukrajina zachytila plány ruských spravodajských služieb zamerané na zničenie Moldavska. Oznámil to vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prejavu k lídrom Európskej únie (EÚ) v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP. O údajnom pláne Zelenskyj už podľa svojich slov informoval moldavskú prezidentku Maiu Sanduovú.

„Informoval som ju, že sme zachytili plány na zničenie Moldavska,“ uviedol ukrajinský prezident prostredníctvom tlmočníka. Nadobudnuté dokumenty podľa Zelenského obsahujú informácie o tom, „kto, kedy a ako“ plánuje „zlomiť moldavskú demokraciu a nastoliť kontrolu nad Moldavskom“. Tento plán sa veľmi podobá tomu, ktorý si Rusko pripravilo pre ovládnutie Ukrajinu, uviedol Zelenskyj. Zároveň dodal, že nevie, či Moskva nakoniec nariadila vyplnenie tohto plánu.

Moldavsko pokladá za ďalšiu Ukrajinu

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov minulý týždeň uviedol, že Západ pokladá Moldavsko za „ďalšiu Ukrajinu“. Tvrdil pritom, že Západ podporil v roku 2020 zvolenie prozápadnej prezidentky Sanduovej, ktorá chce podľa neho vstúpiť do NATO alebo spojiť Moldavsko s Rumunskom. „Je pripravená prakticky na všetko, „ povedal.

Moldavská spravodajská služba v decembri varovala, že Rusko by mohlo začať tento rok nový útok s cieľom vytvoriť si pozemný koridor cez južnú Ukrajinu do východomoldavského odštiepeneckého regiónu Podnestersko. Tento región sa de facto odtrhol od Moldavska po občianskej vojne v roku 1992, no väčšina krajín neuznáva jeho nezávislosť. Rusko má v tomto regióne umiestnených približne 1 500 vojakov, ktorí sú formálne označovaní ako mierotvorcovia.