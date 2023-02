Organizácia je v koncoch, tou organizáciou je Rusko. Čoskoro finančne skolabuje, tvrdia analytici z Dáta bez pátosu

„Tá organizácia je v koncoch a nebude to trvať dlho a finančne skolabuje. Tou organizáciou je Rusko.“ Takto začína facebookový príspevok od Dáta bez pátosu. Analytici sa pozreli na financie Ruska a tie pre najväčšiu krajinu sveta nevyzerajú najlepšie. Dôvodom je vojna na Ukrajine.

V úvode píšu, že až do novembra 2022 to vyzeralo pre Rusko dobre. Problém nastal na konci roka, keď bol kvôli odloženým platbám štátny rozpočet v deficite takmer 4 trilióny rubľov.

Rozpočet to zmenilo z prebytkového na deficitný, a to na 3,3 trilióna rubľov, čo je 44 miliárd eur. Problém má Rusko tiež v tom, že si nemôže kvôli sankciám požičiavať peniaze, a tak sa obrátili na Národný fond bohatstva Ruska, ktorého hodnota týmto klesla o 20 %.

Sankcie robia svoje

Bohatstvo Ruska zabezpečuje vo veľkej miere predaj ropy a plynu. Ak by situácia na trhu pokračovala tak, ako teraz, za prvý polrok 2023 dostane ruský rozpočet z predaja iba 2,6 trilióna rubľov, čo je medziročný pokles o 60 %.

Výdavky Ruska taktiež raketovo rastú, a to medziročne až o 60 %. Samozrejme, je to hlavne kvôli invázii na Ukrajinu. Príjmy pritom klesajú, okrem predaja ropy a plynu klesajú tiež vybrané dane.

Deficit v januári dosiahol 1,76 trilióna rubľov. Je to 60 % z celkového ročného plánu a ekvivalent 23 miliárd eur. Ak by ho mal znášať Národný fond bohatstva Ruska, tak pri takomto trende sa vyčerpá do konca roka.

Rusko finančne vykrváca

Analytici z Dáta bez pátosu uvádzajú, že výdavky Ruska výrazne rastú nad plánované úrovne. Znamená to, že tlak na tlač obeživa bude narastať, čo bude prehlbovať infláciu. Budú sa zvyšovať úroky a klesať hodnota rubľa, a taktiež pôjde výrazne dole aj HDP.

Pre Rusko je tak koniec hry a čísla ukazujú, že sankcie, embargá a finančné stropy zabrali síce neskôr, ale predsa zabrali, a to jasne a silno.