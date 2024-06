Ukrajina dostala prvých 50-tisíc kusov munície z Česka. Rusko zase pochytalo migrantov a 10-tisíc ich poslalo do vojny

V rámci prvej dodávky munície z českej iniciatívy bolo na Ukrajinu v uplynulom období doručených 50 000 kusov delostreleckej munície, ktorú financovalo Nemecko. Vo štvrtok to uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová. Premiér ČR Petr Fiala oznámil, že Česko do iniciatívy prispeje sumou viac než 34 miliónov eur, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Prvé dodávky munície z českej iniciatívy sú bezpečne na Ukrajine. Ide o desiatky tisíc kusov munície kalibru 155 milimetrov, ktoré financovalo Nemecko a ktoré boli v druhej polovici júna odovzdané ukrajinským partnerom. Ide o prvú časť z celkového množstva 180 000 kusov munície financovaného z nemeckého príspevku,“ spresnila šéfka českého rezortu obrany.

Dodávky boli podľa Černochovej na Ukrajinu doručené za prísnych bezpečnostných opatrení, v koordinácii a pod dozorom zástupcov Ministerstva obrany ČR.

Do konca roka 500 000 kusov munície

Dodala, že ČR chce v rámci tejto iniciatívy Ukrajine do konca roka doručiť 500 000 kusov munície. Toto množstvo je už finančne pokryté, ak by však chceli splniť deklarovaný cieľ 800 000 kusov, sú podľa ministerky potrební ďalší darcovia. Vyzvala preto ďalších, ktorí majú možnosť poskytnúť finančné prostriedky, aby sa do iniciatívy pripojili.

Podľa Fialu muničná iniciatíva funguje. Spresnil, že aktuálne je do nej zapojených 18 krajín, z toho 15 prisľúbilo finančné prostriedky a ďalšie sa zapojili iným spôsobom. Oznámil tiež, že ČR do iniciatívy prispeje čiastkou 865 775 000 korún (34,7 miliónov eur).

„Vyčlenené peniaze budú vynaložené na nákup munície od tuzemského dodávateľa, teda od českej spoločnosti STV GROUP,“ dodal predseda českej vlády s tým, že počty ani termín doručenia zatiaľ nie je možné z bezpečnostných dôvodov komentovať.

Rusko už vyslalo na Ukrajinu okolo 10 000 naturalizovaných mužov

Rusko už poslalo na Ukrajinu približne 10 000 mužov, ktorí nedávno získali ruské občianstvo, aby tam bojovali vo vojne na strane Moskvy, uviedol vo štvrtok šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Alexander Bastrykin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Pochytali sme viac ako 30 000 (migrantov), ktorí už získali štátne občianstvo, no nechceli sa prihlásiť do vojenskej služby. Desaťtisíc z nich sme vyslali do zóny špeciálnej operácie,“ povedal Bastrykin na Petrohradskom právnickom fóre. Títo povolaní muži majú na starosti predovšetkým kopanie zákopov a budovanie opevnení.

Počas uplynulých mesiacov vykonali ozbrojené zložky opakovane razie vo firmách, kde pracujú migranti, pripomína DPA. Väčšina z nich pochádza zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Strednej Ázie. Tí, ktorí už ale dostali ruské pasy, sú často násilne naverbovaní. Ostatným zas prisľúbili zjednodušený proces získania občianstva, pokiaľ pôjdu na front.

Ruský prezident Vladimir Putin uvádza, že v súčasnosti je na frontovej línii na Ukrajine 700 000 ruských vojakov. Niektorých naverbovali v rámci čiastočnej mobilizácie počas jesene roku 2022.

Kremeľ však chce do budúcna nájsť iný spôsob, ako doplniť jednotky po ťažkých stratách, a vyhnúť sa mobilizácii, voči ktorej je v radoch verejnosti negatívny postoj, píše DPA.