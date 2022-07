Ukazuje prsia, sťahuje si nohavičky a radí urážlivú metódu na chudnutie: Britney Spears šokuje zvláštnymi videami

Britney Spears už niekoľkokrát zverejnila na svojom Instagrame odvážne fotografie, kde pózovala úplne nahá a svoje prsia si zakrývala iba rukami. Minulý mesiac sa speváčka vydala a pred niekoľkými hodinami uverejnila na sociálnej sieti dve, pre mnohých jej sledujúcich, poburujúce videá, ktoré vznikli počas svadobnej cesty.

Britney Spears sa v prvej polovici júna vydala za svojho dlhoročného partnera, o 12 rokov mladšieho herca iránskeho pôvodu Sama Asghariho. Predtým v rozhovoroch opakovane vyjadrovala želanie vydať sa za Asghariho a mať deti. Otehotnela začiatkom tohto roka, ale v máji oznámila, že prekonala potrat.

Chce byť otravná?

Teraz na internete spôsobila ošiaľ dvoma videami, na ktorých ukazuje, ako si užívala chvíle na svadobnej ceste. V prvom sú s manželom na jachte, tancuje okolo neho a bozkáva ho.

V popise príspevku uviedla, že sa hrá na úlohu z filmu Ako prísť o muža za 10 dní. Ak náhodou neviete, Kate Hudson v ňom stvárňuje postavu redaktorky, ktorá sa pustí do experimentu – odohnať svojím správaním muža, ktorý je do nej zamilovaný, za 10 dní. Nepochybne mala Britney na mysli kopírovanie tohto správania, ktoré ako ukazoval spomínaný film, môže byť pre mužov otravné.

Na pláži bez plaviek

Sama sa dokonca opýtala, či je už dosť otravná a pridala poznámku, či si myslíme, že sa tak správa aj v skutočnosti. V druhom uverejnenom videu ešte pritvrdila. Pózuje na ňom tentokrát sama, bez manžela na pláži, kde sa prechádza s holými prsami, ktoré si zakrýva iba rukami. Následne si sadne do vody, kde to vyzerá, že si chce dať dolu aj nohavičky. Napokon si do vody ľahne celá a prevráti sa bez toho, aby si prsia vôbec zakrývala.

V tomto prípade pridala ešte kontroverznejší komentár. „Toto som jednoducho ja a žijem si svoj život!!! Takto to dopadne, keď si urobíte dvojtýždňovú dovolenku na jachte,“ napísala a pridala zvláštnu poznámku. „Dievčatá, ak chcete schudnúť, leťte helikoptérou a z nervozity prídete o všetky tekutiny. Myslím, že som zhodila 4 kilá za deň.“

Na záver dodala, že už bolo dosť plytkých rečí, pretože sú príliš urážlivé. Jej fanúšikovská základňa sa v komentároch rozdelila už klasicky do dvoch skupín. Kým ju niektorí podporovali a písali, aké je skvelé, že je šťastná a užíva si život, ďalší neskrývali svoje nahnevané alebo smutné reakcie, ktorými speváčku odsúdili.

Podľa niektorých to už preháňa

„Celé to je šialené,“ napísala jedna jej sledovateľka. „Povedz mi, prečo to robíš?,“ opýtal sa ďalší. Nechýbali ani komentáre o tom, že Britney potrebuje pomoc alebo, že ak ju manžel skutočne miluje, prestane ju takto natáčať.

V priebehu minulého leta Britney Spears na svojom Instagrame uverejnila väčšie množstvo odhalených fotografií, čo znepokojilo jej fanúšikov. Neskôr to vysvetlila. Podľa Britney sme sa do tohto sveta narodili nahí, no ona momentálne na svojich pleciach cíti váhu celého sveta. „Chcem vidieť ľahšiu verziu samej seba…nahú…ako keď som sa narodila,“ napísala speváčka. Vyzerá to, že sa tejto filozofie drží stále.