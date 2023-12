U našich susedov vám stačí najmenej peňazí: 10 najlacnejších miest, kde si užijete vianočné trhy, takto obstála Bratislava

K tomuto obdobiu nepochybne patrí návšteva vianočných trhov. No táto obľúbená aktivita môže poriadne preplieskať vaše peňaženky. Sami sme sa pozreli na to, ako to vyzerá na trhoch v Bratislave alebo vo Viedni, kde za pohár vareného vína či punču necháte medzi 5 a 7 eurami. Čo nie je vôbec málo. Magazín Time Out teraz priniesol zoznam najlacnejších európskych miest, kde si užijete vianočné trhy za najmenej peňazí. A skvelou správou je, že viaceré z nich máme len „za rohom“. V TOP 10 sa dokonca umiestnila aj Bratislava.

Nová štúdia z dielne organizácie Christmas Tree World sa okrem iného zaoberala aj priemernými cenami za trojhviezdičkové a štvorhviezdičkové hotely v mestách, kde si dosýta užijete vianočnú atmosféru naprieč Európou. A výsledky sú pre Slovákov mimoriadne zaujímavé.

Na prvom mieste sa umiestnila Poznaň u našich poľských susedov, kde sa priemerná cena trojhviezdičkového hotela pohybuje na sume 65 eur. V jeho závese sa zas nachádza Vroclav za 71 eur na noc.

Zoznam cenovo najdostupnejších trojhviezdičkových dovoleniek spojených s vianočnými trhmi: Poznaň, Poľsko Vroclav, Poľsko Vilnius, Litva Lipsko, Nemecko Sevilla, Španielsko Bratislava, Slovensko Stuttgart, Nemecko Arras, Francúzsko Brno, Česko Düsseldorf, Nemecko

Bratislava na 6. mieste

Ako môžete vidieť, v zozname sa umiestnilo naše hlavné mesto, kde za noc v takomto ubytovaní zaplatíte v priemere 83 eur. O dve priečky nižšie je aj české Brno, kde je táto cena o 4 eurá vyššia.

Čo sa týka najdostupnejšieho štvorhviezdičkového ubytovania v Európe, taktiež sa v tomto zozname objavila Bratislava a aj viaceré mestá u našich susedov.

Zoznam cenovo najdostupnejších štvorhviezdičkových dovoleniek spojených s vianočnými trhmi: Talin, Estónsko, Poznaň, Poľsko

Vilnius, Litva

Vroclav, Poľsko

Brno, Česko

Sevilla, Španielsko

Bratislava, Slovensko

Lipsko, Nemecko

Krakov, Poľsko

Norimberg, Nemecko / Záhreb, Chorvátsko / Helsinki, Fínsko

Tento rebríček ovládol estónsky Talin spoločne s mestom Poznaň, kde za noc v takomto ubytovaní necháte v priemere 93 eur. Brno predbehlo Bratislavu, pričom cena štvorhviezdičkového ubytovania sa pohybuje v priemere na 104 eurách a v našom hlavnom meste je to 111 eur. Na konci zoznamu sa ocitol aj obľúbený Krakov, kde si na noc pripravte približne 113 eur.