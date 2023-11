Na bratislavských trhoch sme hľadali „bio chlebík“ za 9 eur: Pozrite sa, koľko stoja langoše či placky, toto nás prekvapilo

Len včera sme vás informovali o tom, že poslanec zo Slovenskej národnej strany (SNS) Karol Farkašovský sa stal terčom posmechu po tom, ako z nevinného vtipu vytvoril hoax. Išlo o akýsi „bio chlebík“, ktorý sa má údajne na vianočných trhoch v hlavnom meste predávať za 8,90 eura. Vtip meme stránky odštartoval pomerne rozsiahlu diskusiu a my sme sa boli pozrieť, či sú ceny v Bratislave skutočne takto odstrelené od reality.

V článku sa dozviete aj: čo trhy v Bratislave ponúkajú;

koľko stoja jednotlivé jedlá;

či sme našli diskutovaný „bio chlebík“;

aký sme mali z trhov dojem.

Ceny išli mierne hore

Počas sychravého doobedia naše kroky mierili na známe bratislavské námestie, ktoré je tradičným hostiteľom vianočných trhov nášho hlavného mesta. Aj napriek tomu, že išlo o bežný pracovný deň a počasie nebolo veľmi priaznivé, sa po námestí pohybovali desiatky ľudí, predovšetkým však turistov. Náš cieľ bol jasný a preto sme sa okamžite vybrali k stánkom, ktoré, až na pár výnimiek, fungovali všetky.

Predajcovia sú logicki rozmiestnení podľa toho, či predávajú nápoje, jedlo, prípadne suveníry. „Rozmiestnenie je podľa mňa lepšie, ako minulý rok. Príde mi to prehľadnejšie, aj ľudia si to chvália,“ skonštatovala pri našom rozhovore mladá predavačka punču.

My sme začali náš prieskum pri nápojoch, ktorých cena sa oproti minulému roku prakticky nezmenila. Varené víno v priemere stojí približne 3-4 eurá, cena punču začína na štyroch eurách a v závislosti od druhu či veľkosti v niektorých prípadoch atakuje 7 eur. Všetky nápoje sú podávané do vratných pohárov so zálohou 2 eurá. V porovnaní so susednou Viedňou (cena za víno 5-7 eur) je tak Bratislava v tomto aspekte rozhodne lacnejšia.

Mnoho návštevníkov sa teší hlavne na tradičné jedlá, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou všetkých vianočných trhov. Bratislavskí trhovníci nesklamali a ľuďom ponúkajú široký výber pochutín rôzneho druhu. Už na úvod je potrebné uviesť, že ceny jednotlivých jedál išli hore, no vo väčšine prípadov ide iba o mierny nárast. Výnimky však potvrdzujú pravidlo a takouto výnimkou sú napríklad pečené klobásy. Tie v niektorých stánkoch stoja až 10 eur, čo bolo nepríjemným prekvapením.

„Tieto klobásy si pamätám z minulého roka, stáli hádam 6 eur, takže je to o dosť drahšie,“ šomral starší pán, pravdepodobne, svojej manželke.

Kapustnica za 6 eur, placky nájdete aj za 5 eur