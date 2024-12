Navštívili sme najkrajšie vianočné trhy v Chorvátsku: Jeden punč bol naozaj výnimočný, toto nás prekvapilo najviac

Chorvátsko je krajina, ktorú Slováci radi navštevujú každý rok, no najmä v lete. Vtedy je na pobreží pri mori veľký turistický ruch. Boli sme sa presvedčiť, či to v obľúbenej destinácii „žije“ aj mimo letnej sezóny. Navštívili sme jedny z najkrajších adventných trhov v Európe – v Záhrebe.

Pri ceste za slnečným plážami väčšinou hlavné mesto Chorvátska len obchádzame, no má čo ponúknuť, obzvlášť počas decembra sa premení na miesto, ktoré sa oplatí navštíviť. Adventné trhy v Záhrebe získali tri roky za sebou prestížne ocenenie. Stali sa tými najlepšími v Európe, a to v rokoch 2016 až 2018. Tie aktuálne trvajú od 30. novembra 2024 do 7. januára 2025.

Advent v Záhrebe je rozsiahly, rozprestiera sa prakticky po celom centre mesta. Na oficiálnej webstránke sme našli špeciálnu mapu, ktorej sme sa pri „potulkách“ držali. Vďaka nej vám neunikne žiadne miesto, kde sa dá niečo nakúpiť, zjesť, vypiť, či len obdivovať alebo odfotografovať sa. A bolo toho veľa.

Najobľúbenejší „fotopoint“

Po príchode a ubytovaní sme sa vybrali na záhrebské hlavné námestie Trg bana Jelačića. Nachádza sa v časti Dolné mesto, privítal nás vysoký vianočný stromček, zopár stánkov s rôznym tovarom a neďaleké zimné minimestečko, ktorého súčasťou je aj veľký nápis „ADVENT ZAGREB“. Ten sa nám podarilo celý odfotografovať až neskôr, v nočných hodinách, keďže je obľúbeným „fotopointom“ a tvorí sa pri ňom rad. Je vyrobený a ladený do vizuálu tohtoročných trhov, a ten sa mení.

O kúsok ďalej je veľký adventný veniec s elektrickými sviečkami, nainštalovaný okolo historickej fontány Manduševac. Pri nej sa rozprestiera prvý trh, kde to rozvoniavalo punčom, jedlom, no nachádzalo sa tam aj zopár stánkov so suvenírmi – magnetkami či tematickými ozdobami na stromček s nápisom „Advent u Zagrebu“. Keďže priestor bol malý a zaplnený návštevníkmi, rozhodli sme sa pokračovať ďalej.

Balkánska pochúťka – pljeskavica len v jedinom stánku

Dostali sme chuť na tradičnú balkánsku pochúťku – pljeskavicu. Tú sme v celom adventom Záhrebe hľadali márne, na trhoch sme ju našli len na blízkom námestí Európy (chorvátsky Trg Europe). Bola v jedinom stánku, no prekvapilo nás niečo nečakané, čo sme sa rozhodli ochutnať.

