U našich susedov môžete stretnúť hviezdu Keanu Reevesa: Priviedol ho sem John Wick, ľudia sa s ním nadšene fotia

Začiatkom tohto týždňa začalo natáčanie akčného trileru Ballerina, a to priamo u našich českých susedov. Do Prahy zavítali okrem iných aj herec Keanu Reeves či herečka Ana de Armas, uvádza iDNES. A to znamená iba jedno, herec sa vráti v postave Johna Wicka, exkluzívne túto informáciu priniesol Collider.

Podľa českého spravodajského portálu bol Keanu Reeves ešte počas víkendu videný v jednej z miestnych reštaurácií.

Fanúšikovia stretávajú Reevesa

Už sa s Keanu Reevesom podarilo odfotiť viacerým fanúšikom. Nechýbali medzi nimi napríklad ani zamestnanci reštaurácie, ktorú navštívil.

I know someone who likes Asian food 😉🍜 Keanu Reeves is in Prague, Czech Republic🇨🇿 📸 Thanks for sharing @taiko.prague pic.twitter.com/342lhWT40H — keanureevesfanpage.tr (@keanureevesfptr) November 4, 2022

Natáčať v Česku sa bude niekoľko mesiacov

The Prague Reporter spomína, že natáčať sa bude okrem iného v centre Prahy, konkrétne pri hoteli Opera alebo na Masarykovom nádraží.

Natáčanie by sa malo presunúť aj do ďalších českých miest a má potrvať až do 5. februára.

V hlavnej úlohe Ana de Armas

Akčný film Ballerina je spin-offom Johna Wicka, vysvetľuje Collider. Veľa informácií o ňom však stále známych nie je. Dokonca ani to, akú veľkú úlohu v ňom Reeves stvárni.

Do tej hlavnej ale bola obsadená herečka Ana de Armas, ktorá v uplynulej dobe zožala množstvo chváli za úlohu Marilyn Monroe v snímke Blonde. Takže na jej herecké výkony sa môžete určite tešiť.