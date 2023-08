Názov John Wick vznikol len vďaka omylu: S tým pôvodným si film s Reevesom nevieme ani len predstaviť

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako vznikajú názvy filmov? Názov populárneho Johna Wicka vznikol vďaka chybe, ktorej sa dopustila hlavná hviezda Keanu Reeves. Dnes si film pod iným názvom už ani nevieme predstaviť.

Názov John Wick vznikol omylom

Herec Keanu Reeves hrá v sérii John Wick od roku 2014, ale nebyť chyby, ktorej sa často dopúšťal, táto séria by sa vôbec nemusela volať John Wick. Keby to bolo na spolutvorcovi a scenáristovi Derekovi Kolstadovi, prvý film o Johnovi Wickovi by sa volal Scorn (čo v preklade znamená pohŕdanie alebo opovrhovanie), píše Mail Online.

Reeves však film opakovane nazýval John Wick, čo viedlo štúdio k rozhodnutiu zmeniť názov filmu. „Jediný dôvod, prečo sa film volá John Wick, je ten, že Keanu ho tak stále nazýval“ tvrdí spolutvorca a scenárista Derek Kolstad.

Diváci sa môžu tešiť na piate pokračovanie aj na spin-off

Séria John Wick sa zameriava na hrdinu – legendárneho nájomného vraha na dôchodku, ktorý sa po smrti svojej manželky Helen opäť vracia do akcie. Prvý film uvedený do kín v roku 2014 sa stretol s pozitívnymi ohlasmi a na portáli Rotten Tomatoes získal hodnotenie 86 %. Na ČSFD má v súčasnosti hodnotenie 76 %. Veľmi dobre, a to aj po finančnej stránke, sa darilo aj ďalším trom pokračovaniam.

To, či sa Johna Wicka dočkáme aj v piatom pokračovaní, je momentálne neisté. Po úspechu filmovej série však vznikol prequelový spin-off The Continental: From the World of John Wick, ktorý bude mať premiéru 22. septembra. Zameria sa na filmovú postavu Winstona Scotta.