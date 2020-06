Tvorcovia seriálu Príbeh služobníčky lákajú divákov na novú 4. sériu. Známy je aj dátum jej premiéry

Pandémia koronavírusu narušila plány mnohým televíznym a filmovým producentom. No zatiaľ, čo filmové produkčné spoločnosti premiéry svojich chystaných projektov presunuli na neskorší termín v rámci jedného roka, iné je to v prípade televíznych projektov. Mnohých nových sérií sa totiž dočkáme až v roku 2021. Napokon tak dopadnú aj služobníčky z Gileádu.

Streamovacia služba Hulu sa po mesiacoch vyjadrila ohľadom toho, kedy sa diváci dočkajú štvrtej série úspešného seriálu Príbeh služobníčky (The Handmaid’s Tale). Včera vydala vôbec prvý teaser, ktorý zároveň prezradil, že nové epizódy priestor v knižnici služby nenájdeme. Kvôli koronavírusovej pandémii a reštrikciám produkčný tím nestihne nové diely dokončiť skôr, ako koncom tohto roka, preto sa premiéra odkladá na rok 2021, informuje web Coming Soon.

Teaser, ktorý poteší

Krátky teaser kvôli nedostatku nakrúteného nového materiálu nič nové síce neprezrádza, strihači však odviedli skutočne dobrú prácu. Využité zábery z predchádzajúcich sérii totiž na sledovanie chystanej štvrtej porcie epizód lákajú viac než dosť. Teaser si môžete pozrieť nižšie.

Konkrétny dátum premiéry prezradený nebol, čo nie je vzhľadom na súčasnú situáciu nič neobvyklé, keďže je zo dňa na deň čoraz premenlivejšia. Treba už len dúfať, že sa nebude viac zhoršovať, aby sa filmári (a nielen Príbehu služobníčky) mohli opäť vrátiť na svoje miesta vo filmových štúdiách.

Len 10 epizód

Seriál Príbeh služobníčky sa doposiaľ dočkal troch sérií, pričom každá z nich získala mimoriadne priaznivé hodnotenia kritikov i divákov. Svedčia o tom napokon aj nominácie a zisky prestížnych filmovo-televíznych ocenení. Seriál z dielne spoločností Hulu a MGM sa dokonca stal vôbec prvým projektom streamovacej služby, ktorá získala cenu Emmy a Zlatý glóbus za Najlepší dramatický seriál v jednom roku. Cien Emmy má dokonca na konte už celkovo 8 a rovnako tak aj 30 ďalších menej známych, no prestížnych cien.

O čom chystaná štvrtá séria bude, zatiaľ nevedno. Isté je, že bude mať opäť len 10 dielov (rovnako ako prvá séria) a vrátiť by sa mali všetky preživšie postavy z tretej série. Samozrejme, ako teaser naznačil, vráti sa aj hlavná hrdinka June (Elisabeth Moss), ktorej osud bol po finále tretej série nejasný.

Rovnako nie je jasné ani to, či tvorcovia v štvrtej sérii využijú pokračovanie, ktoré spisovateľka Margaret Atwood vydala len minulý rok pod názvom The Testaments. To sa odohráva 15 rokov po udalostiach prvej knihy Príbeh služobníčky prvýkrát vydanej v roku 1985.

Na Slovensku vysialala prvé série seriálu verejnoprávna RTVS. Seriál je u nás a aj v susednom Česku dostupný aj na streamovacej službe HBO GO.