Premiéry niektorých filmov boli opäť posunuté, Cinemax otvára svoje sály. Budú mať slovenské kiná čo premietať?

Pandémia koronavírusu zasiahla všetky odvetvia ekonomiky, filmový priemysel nevynímajúc. Svet sa už ale postupne začína vracať do normálu a spolu s ním sa naplno spúšťajú aj stopnuté produkcie ostro sledovaných filmov a otvárajú sa kinosály. Tá najväčšia slovenská sieť multikín svoje obrány opäť otvorí už 18. júna. Budú mať čo premietať?

Čo posunú slovenské filmové distribučné spoločnosti do kín sme zisťovali priamo od ich PR manažérov pred pár týždňami. Vyzerá to však tak, že programová ponuka bude prvé týždne o čosi slabšia, než sme zvyknutí. Môže za to najmä fakt, že veľké produkčné spoločnosti premiéry mnohých očakávaných noviniek posunuli o niekoľko mesiacov neskôr, aby tak neprišli o ešte väčšie peniaze. Existuje totiž veľmi silný predpoklad, že aj keď kinosály po celom svete spustia svoju plnú prevádzku, návštevníkov bude kvôli strachu z nákazy koronavírusom menej. Priestor v programe tak dostanú prevažne tie filmy, ktoré nemajú veľkolepý charakter, ďalej tie, ktoré sa premietali aj pred zatvorením kinosál či tie, ktorých premiéry boli odsunuté o pár týždňov.

Viacero horúcich noviniek aj to, čo ste nestihli

Podobne to bude vyzerať aj na Slovensku. Tu už kiná môžu v obmedzenom režime fungovať zhruba tri týždne a na veľkolepé znovuotvorenie sa chystá aj najväčšia slovenská sieť multikín Cinemax. „Prioritou pre nás bolo zabezpečiť, aby bola návšteva kina bezpečná a návštevníci si mohli pozrieť filmy, ktoré pred uzatvorením nestihli vidieť, ale aj viacero horúcich noviniek,“ vysvetlil Robert Kubička, marketingový manažér siete kín Cinemax v tlačovej správe. Čo teda môžeme v programe slovenských kín očakávať?

Ako nám už dávnejšie niektorí slovenskí filmoví distribútori ozrejmili, priestor dostanú predovšetkým snímky, ktoré si svoju premiéru stihli odbiť, no kvôli následným obmedzeniam sa na veľkom plátne dlho neohrali. Vďaka tomu si tak opäť budete môcť v pohodlí sedadiel kín užiť napríklad komiksovku Bloodshot s Vinom Dieselom v hlavnej úlohe. Zaujímavosťou je, že slovenský distribútor Itafilm sa tento akciou nabitý film rozhodol opäť dať do kín aj napriek tomu, že štúdio Sony Pictures ho pár týždňov po premiére umiestnilo na VOD služby k vypožičaniu za poplatok 19.99 eur. Snímka sa následne (ako sa dalo očakávať) dostala aj na pirátske weby.

Rovnako dostane priestor aj kritikmi ospevovaný horor Neviditeľný (The Invisible Man) s Elisabeth Moss (známa zo seriálu The Handmaid’s Tale) v hlavnej úlohe. Aj táto snímka sa krátko po uzatvorení amerických kín objavila na VOD službách. Práve tento psychologický horor však rozhodne odporúčame vidieť aj na veľkom plátne, kde celý jeho vizuál najlepšie vynikne.

Cinemax myslí aj na prípadných rodinných návštevníkoch, pre ktorých je v programe hneď niekoľko filmov. Akčný animovano-hraný film Ježko Sonic (Sonic the Hedgehog) už síce aj v našich končinách vyšiel na DVD, a tak si ho môže každý vychutnať aj z pohodlia vlastného domova, na druhú stranu vám ale domáca obrazovka neumožňuje vychutnať si efektami nabitú komédiu plnými dúškami. Rovnako bola na DVD už uvedená aj pixarovka Vpred (Onward) odohrávajúca sa v magickom svete škriatkov, ktorú produkčný dom Disney najskôr umiesntil na svoju streamovaciu službu.

Z filmov, ktoré sa v slovenských kinách dlho neohriali a teraz ich opäť budete môcť vidieť na veľkom plátne, odporúčame aj české dokumenty V sieti (V síti) o hľadaní sexuálnych predátorov, či dokument Sólo. V kinách zahrajú aj českú komédiu Chlap na striedačku (Chlap na střídačku), ktorá mala premiéru 13. februára 2020.

Premiérové filmy

Kiná Cinemaxu sa znovu otvoria od 18. júna, kedy budú mať nejaké menšie filmy aj premiéru. Lákadlom môže byť napríklad romantická komédia Kalifornský sen (The High Note) o mladej žene, ktorá sa túži stať úspešnou hudobnou producentkou. Ako asistentka slávnej popovej ikony je však len poskokom, a tak sa zdá, že jej vlastná kariéra ešte chvíľu pôjde bokom. V hlavnej úlohe tohto filmu uvidíme Dakotu Johnson (Fifty Shades of Grey), Tracee Ellis Ross, rapera Ice Cube či herca Billa Pullmana.

Od 11. júna v niektorých slovenských kinách premietajú thriller Lov (The Hunt) s Hilary Swank v hlavnej úlohe. Ten sa pôvodne do kín kvôli násilnému námetu ani nemal dostať. Problém táto snímka predstavovala najmä na území USA. Na a priestor dostane aj životopisný film Radioactive, ktorý spracúva neuveriteľný, no skutočný príbeh ženy, matky, manželky a vedkyne Marie Curie-Sklodowskej. Hlavnú úlohu vedkyne stvárnila Rosamund Pike.

Nebude to však len o recyklovaných filmoch. Už 25. júna budeme môcť v slovenských kinách vidieť aj najslávnejšieho psa na svete, Lassie. Nemecký rodinný film Lassie sa vracia (Lassie: Eine Abenteurliche Reise) uvedie distribučná spoločnosť Bontonfilm s nezameniteľným slovenským dabingom. Kúzlu kolie Lassie tak budú môcť podľahnúť aj ďalšie generácie detí.

Očakávaná je ale aj odkladaná premiéra pokračovania českej komédie 3Bobule, ktorú distribučná spoločnosť Continental Film avizovala od samotného začiatku uvoľňovania opatrení. Premiéra je naplánovaná na 25. júna a je len dobre, že sa ju podarilo presunúť práve na tento termín. Komediálna trilógia o vinároch je do letného obdobia ako stvorená a možno aj vás inšpiruje k letnej dovolenke u našich českých susedov.

Otvorenie po viac ako 3 mesiacoch

Sieť Cinemax svoje prevádzky otvorí po viac ako troch mesiacoch. Kiná pritom mohli otvoriť sály už dávnejšie, avšak s veľmi prísnymi obmedzeniami. Manažment siete sa napokon rozhodol s otváraním ešte chvíľu počkať, aby mohli po výraznom zlepšení situácie a uvoľnení ďalších opatrení otvoriť a návštevníci si mohli filmové zážitky vychutnať bez akýchkoľvek obáv.

„Mnohí majú obavu z toho, že v zatvorenom priestore kinosály sa nebudú cítiť bezpečne, avšak tie naše sú vybavené vzduchotechnikou na princípe vonkajšej cirkulácie vzduchu, takže dnu prúdi čerstvý vzdoch zvonku a vzduch z priestorov kina ide von,“ vysvetlil Kubička.

Prísne hygienické opatrenia

Tak, ako vo všetkých kinách, aj sály Cinemaxu sa budú po každom premietaní dezinfikovať. Samozrejmosťou budú bezkontaktné dispenzory s dezinfekčnými prostriedkami, zamestnanci kina budú mať rúška alebo ochranné štíty, a návštevníkom sa bude merať telesná teplota bezkontaktnými teplomermi. Ako ďalej najväčšia sieť slovenských multikín uvádza na svojom webe, pravidelne dezinfikované budú aj priestory všetkých hygienických zariadení. Zároveň ale nebude možné používať sušiče rúk, ale len papierové utierky.

Určité pravidlá budú musieť rešpektovať aj návštevníci kina. Cinemax na svojom webe upozorňuje, že treba brať ohľad na bezpečnostné opatrenia – nosenie rúška alebo jeho náhrady, potrebné bude dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a pri vstupe do priestorov kina bude nutné použiť dezinfekciu.

Vouchery zostávajú v platnosti

Multiplexy na Slovensku nechceli otvoriť aj z toho dôvodu, že počet vstupeniek na jedno filmové predstavenie bol obmedzený na maximum 100 osôb. Kiná navyše nemohli predávať občerstvenie, z čoho majú prevádzkovatelia kinosál najvyššie tržby. Aj preto sa mnohé kino prevádzky rozhodli s otvorením ešte počkať. Po uvoľnení opatrení už predávať nápoje či popcorn bude možné. K dispozícii navyše budú aj všetky sedadlá, kapacita na jedno filmové predstavenie tak nebude obmedzená.

V súvislosti s plánovaným otvorením kinosál spúšťa Cinemax aj online predaj vstupeniek. Najneskôr od utorka 16. júna bude možné si zakúpiť vstupenky na všetky filmové predstavenia uvedené v programe konkrétneho kina. Použiť bude možné aj vouchery, ktorým počas troch mesiacov, kedy bol Cinemax zatvorený, vypršala platnosť.

„Všetkým typom poukážok (vouchery, free, karty) bude predĺžená platnosť o dobu, počas ktorej boli kiná zatvorené, teda o 3 mesiace,“ uvádza Cinemax na svojom webe. Cena vstupeniek sa meniť nebude.

Okrem Cinemaxu čakala na otvorenie aj druhá veľká sieť fungujúca len v Bratislave, Cinema City. Tá podľa webu plánuje otvoriť 25. júna, teda ešte neskôr ako konkurencia. V sálach tejto siete budú platiť rovnaké pravidlá ako v ostatných kinách. V platnosti budú aj darčekové poukážky, ktorým počas zatvorenia vvypršala platnosť. Ak mal niekto zakúpený lístok na premietanie počas epidémie koronavírusu, môže ich vrátiť v pokladni kina, kde ich zakúpil. Potrebná je v tomto prípade aj prepadnutá vstupenka. Všetky informácie sú dostupné na webe Cinema City.

Na veľké filmy si ešte budeme musieť počkať

V súvislosti s tým, že nie všade vo svete sa kinosály otvárajú, posúvajú veľké produkčné spoločnosti premiéry očakávaných filmov, ktorých sme sa mali dočkať počas leta. V prípade niektorých nejde o výrazný posun v programových plánoch, no môže sa stať, že dôjde k ďalším zmenám a leto bude na filmové premiéry chudobnejši. To je už ale možné si všimnúť teraz. Mnoho premiér bolo z jari aj leta presunutých na jesen, či zimu 2021.

Najviac fanúšikov komiksoviek zrejme zamrzí presun pokračovania snímky Wonder Woman 1984 zo 14. augusta na 2. október 2020. Zmena, avšak miernejšia, sa dotkla aj očakávanej novinky režiséra Christophera Nolana. Ako informuje web Deadline, nímku Tenet uvidíme napokon až od 31. júla. Snáď.

Spoločnosť WarnerBros., ktorá za oboma týmito filmami stojí, však posunula aj premiéry filmov, ktorých sme sa mali dočkať o rok. Zmena sa dotkla snímky Matrix 4, ktorú napokon namiesto 21. mája 2021 uvidíme až 1. apríla 2022. V pôvodnom termíne štvrtého Matrixu bude v kinách štartovať veľkofilm Godzilla vs. Kong, ktorý mal mať pôvodne premiéru tento rok v novembri.

Jeseň bude premiérami nabitá viac

Tento rok sa podľa portálu Deadline nedočkáme ani premiér očakávanej adaptácie slávnej knižky od Roalda Dahla s názvom Čarodejnice (The Witches) v réžii Roberta Zemeckisa. Pôvodný okóbrový termín premiéry sa presunul na rok 2021. Nieje pritom známe, kedy ho v budúcom roku uvidíme. V období Vianoc sme sa mali dočkať aj novej adaptácie Toma a Jerryho. Snímku, ktorá je spolovice hraná a spolovice animovaná napokon Warneri uvedú až v marci 2021.

Jeseň ale aj tak bude v kinách pomerne pestro nabitá. Ak sa opäť niečo nezmení, tešiť sa môžeme napríklad napríklad na horory Tiché miesto 2 (A Quiet Place Part II), The Conjuring: The Devil Made Me Do It, reamke (a pokračovanie zároveň) Candyman či pokračovanie Halloween Kills.

Očakávané sú aj komiksovky ako The King’s Man či Black Widow, bondovka No Time To Die, pokračovanie Top Gun: Maverick a mnohé ďalšie. Viac o filmoch a filmových novinkách nájdete aj v našej sekcii na webe.