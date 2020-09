Tvorcovia Game of Thrones vytvoria pre Netflix seriál podľa známej knihy. Produkovať ho bude spoločnosť Brada Pitta

David Benioff a DB Weiss – scenáristi a televízni producenti zodpovední za megaúspešnú adaptáciu slávnej knižnej série Hra o tróny (Game of Thrones) – podpísali so streamovacou službou Netflix exkluzívny kontrakt. Na jeho základe majú pre najväčšiu spomedzi streamingových služieb vytvárať rôzne projekty – seriálové i filmové. Ich najnovším počinom bude ďalšia adaptácia slávnej literárnej predlohy.

Dvojicu seriálových tvorcov majú verní fanúšikovia Game of Thrones stále v zuboch kvôli pokazenému záveru seriálu, ktorý sa mal podľa nich skončiť inak. Tentokrát to Benioff a Weiss skúsia znova s literárnou predlohou, ktorú pretvoria v seriál.

Ako informoval web Deadline, dvojica autorov chystá veľkú seriálovú sci-fi novinku založenú na úspešnej knižnej trilógii Rememberance of Earth’s Past čínskeho autora Liu Cch’-sina. Samotná trojdielna knižná séria má fantastické hodnotenia a Netflix dúfa, že má vo vrecku ďalší veľký hit.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Sydney (@this.squid.reads), 24 Aug 2020 o 9:13 PDT

Úspešná séria potrebuje hviezdny tím

Tvorcovia dostali do rúk prvý diel série s názvom The Three-Body Problem, ktorý vyšiel aj v českom preklade ako Problém tří těles. Ten rozpráva príbeh o prvom kontakte ľudstva s mimozemšťanmi. Pôjde o mimoriadne nákladný projekt, ktorý si doslova vyžadoval skúsených tvorcov, čo Benioff a Weiss nepochybne sú, aj keď diskutovať by sa o tom (vzhľadom na nevydarený koniec GoT) dalo.

Okrem tejto dvojice budú do chystaného projektu zainteresované aj ďalšie známe mená televíznej časti Hollywoodu. Výkonným producentom novinky bude Peter Friedlander, ktorý mal v minulosti dohľad nad ďalšími úspešnými seriálmi z dielne Netflixu ako Sense8, Daredevil, House of Cards, Mindhunter či Narcos. To ale nie je všetko.

Výkonnými producentmi bude podľa webu Deadline aj Alexander Woo, spolutvorca seriálu The Terror: Infamy americkej televíznej stanice AMC, či režisér a producent Rian Johnson zodpovedný za snímky ako Na nože či Star Wars VIII – Poslední Jediovia.

Seriál vyrobí spoločnosť Brada Pitta

Produkciu bude mať pod palcom produkčná spoločnosť Plan B herca Brada Pitta spolu so spoločnosťou Primitive Streak herečky Rosamund Pike. So scenárom bude pomáhať aj sám autor knižnej predlohy Cch’-sin, ale len ako poradca. Treba už len teda dúfať, že dvojica nenaštve fanúšikov knižnej predlohy aj v tomto prípade.

Zatiaľ nie je známe, kedy sa s produkciou seriálu začne, ani kedy ho plánuje Netflix uviesť. Pre Benioffa s Weissom však nejde o jediný projekt pre Netflix. Vzhľadom na ich exkluzívny kontrakt v hodnote 200 miliónov dolárov vytvoria pre známu streamovaciu službu projektov viac. The Three-Body Problem však bude prvým z nich.

Samotná knižná predloha pozostáva z troch kníh a rovnako nie je jasné, či sa seriálu dočkajú aj zvyšné dva diely. Príbeh začína časťou The Three-Body Problem, pokračuje sequelom The Dark Forest a končí tretím dielom Death’s End.