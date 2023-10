Túto otázku sa pýtajú často, môže vám však pokaziť celý pracovný pohovor: Takto by ste na ňu mali odpovedať, radí odborníčka

Pracovný pohovor môže byť pre väčšinu záujemcov o vybranú prácu tou najťažšou úlohou. Ako sa prezentovať v čo najlepšom svetle, respektíve odpovedať na otázky tak, aby ostal potenciálny zamestnávateľ spokojný, aj toto patrí k základným faktorom, s ktorými sa musí človek vysporiadať, píše LAD Bible.

Ak si človek hľadá prácu, väčšinou ostáva postup veľmi podobný. Reakcia na inzerát, komunikáciu s HR oddelením a v prípade splnenia niektorých krokov postup až na samotný pohovor. Práve ten býva pre ľudí veľkým strašiakom, keďže je náročné pripraviť sa na debatu, ktorá môže rozhodnúť o vašom prijatí, respektíve neprijatí.

Či už ide o to, že neradi rozprávate o svojich úspechoch a výhodách, alebo len nechcete zmariť týždne prípravy nesprávnou odpoveďou na otázku, aký plat by ste si predstavovali, no pohovor však môže stroskotať aj na inej základnej otázke.

Radí, ako zvládnuť základnú otázku

Emily, ktorá vystupuje na TikToku ako @emily.the.recruiter má cez 480-tisíc sledovateľov, ktorým radí, ako najefektívnejšie a najlepšie zvládnuť pracovný pohovor. Tentoraz hovorí, ako najlepšie zareagovať na otázku: Prečo by sme mali vziať práve vás?

Ako modelovú firmu do odpovede použila firmu Google, pričom prízvukuje, že odpoveď typu ja budem v tejto práci naozaj dobrý, nemusí vôbec stačiť. Podľa nej teda máte odpovedať nasledovne:

„Keď som videla, že Google prijíma nových ľudí na pozíciu senior náborového pracovníka, vedela som, že sa o to musím uchádzať, pretože som sa skutočne stotožnila so základnými hodnotami vašej spoločnosti. A keď som si robila ďalší prieskum o samotnej úlohe, zistila som, že mám všetky zručnosti, ktoré boli pre danú pozíciu rozhodujúce,“ hovorí vo videu.

V sekcii komentárov sa však na túto lekciu objavila aj kritika, ktorej základ stojí v názoroch, že na túto otázku dnes ľudia odpovedajú, že proste musia zarobiť peniaze na život. Tak či onak, táto rada sa možno hodí pri budúcom hľadaní práce aj vám.