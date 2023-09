Túto nenávidenú herečku v Priateľoch takmer preobsadili. Režisér si myslel, že popri Rachel nebude dosť vtipná

Nepatrila medzi obľúbené postavy, no vďaka jej objavení sa v deji zamiešali karty tak, že diváci z toho dostali najlepšie zápletky v príbehu. Preto prekvapí fakt, že postava Emily v sitkome Priatelia takmer vyzerala inak. Režisérovi sa totiž nepozdávala a chcel ju vymeniť. A dôvod vás možno zaskočí.

Aj keď sa prestal vysielať už pred viac ako 18 rokmi, svojich fanúšikov stále má a dokonca vďaka streamovacím platformám získava generácie nových. Siktom Priatelia (Friends) patrí ku kultovým záležitostiam a ak ste si mysleli, že o jeho zákulisí už viete všetko, vyvedieme vás z omylu.

Nedávno svoje memoáre, zahŕňajúce aj spomienky na dekádu nakrúcania populárneho sitkomu, vydal v knižnej podobe herec Matthew Perry. Toho všetci poznáme ako vždy uštipačného a vtipkujúceho Chandlera Binga. Nielen on sa ale v knihe obzrel za úspechom kultového seriálu, píše web Marie Claire.

Ďalšia spomienka z pozadia Priateľov

Režisésr James Burrows, ktorý režíroval hneď niekoľko pamätných epizód, sa vo svojej novej knihe za pozadím produkcie jedného z najobľúbenejších televíznych počinov všetkých čias obzrel tiež. Jeho nová kniha Directed By James Burrows odhalí viacero pikošiek nielen zo zákulisia Priateľov, ale aj mnohých ďalších, rovnako úspešných televíznych či filmových počinov.

A jedna z pikošiek, ktorú vo svojej knižke odhalí, sa týka herečky Helen Baxendale, ktorá v 4. a čiastočne aj v 5. sérii stvárnila Rossovu (David Schwimmer) nádejnú manželku Emily. Tú diváci nemali príliš v láske najmä kvôli tomu, ako sa k Rossovi správala.

Tvorcovia vybrali do tejto postavy spomínanú britskú herečku, pretože im zapasovala najviac. Režisér mal ale iný názor a chcel ju preobsadiť. Dôvod vás možno zaskočí.

Podľa režiséra nebola vtipná

„Bola milá, ale nie príliš vtipná. Schwimmerovi akoby nemal kto prihrať. Bolo to ako tlieskanie jednou rukou,“ napísal o Baxendale režisér Burrows. Podľa neho britská herečka nevedela podať humorné bonmoty tak, aby by to vyznelo vtipne.

„V sitkomoch a v akomkoľvek type romantickej komédie je humornosť rovnako dôležitá, ako chémia medzi postavami. Zistili sme, že každá nová Rossova priateľka musí byť rovnako vtipná ako Rachel,“ doplnil a vyzdvihol dôležitosť toho, ako herci hrajú. Podľa Burrowsa je dôležité, aby aj herec bol vtipný, inak mu vtip napísaný v scenári nemusí sadnúť a práca vyjde nazmar.

Napokon zostala

Baxendale ale aj napriek tomu, že humorom typovo k Rossovi nezapadla, v sitkome ponechali. Pred vyhadzovom ju napokon zachránili šibeničné termíny produkcie. Štáb si už totiž nemohol dovoliť stráviť ďalší dlhý čas obsadzovaním inej herečky. Koniec koncov ale Helen bola naozaj dobrá Emily, ktorá sa svojej postavy zhostila so všetkou gráciou.