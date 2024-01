Ďalšie tajomstvo zo zákulisia Priateľov odhalené: Budete prekvapení, ako sa Monica stala obéznou

Sitkom Priatelia (Friends) neprestáva fanúšikov fascinovať ani roky po svojom oficiálnom ukončení. Pikošky zo zákulisia jeho nakrúcania hltajú jednu za druhou a dlhé roky fanúšikov napríklad zaujímalo, ako sa inak štíhla postava Monicy dokázala v niektorých flashbackových epizódach zväčšiť prakticky švihom prútika.

Samozrejme, netreba za tým hľadať absolútne žiadne zložité vysvetlenie. Tí, ktorí vedia, ako kostýmy vo filmoch a v seriáloch fungujú, vedia, že spraviť zo štíhleho herca či herečky postavu s nadváhou sa dá aj inak ako krutým priberaním na váhe v reálnom živote. Toto bol napríklad prípad herečky Renée Zellweger, ktorá stvárnila hlavnú hrdinku v romantickej komédii Denník Bridget Jonesovej.

V prípade herečky Courteney Cox, ktorá v Priateľoch stvárnila Monicu Geller, ale tvorcovia zvolili menej drastický štýl premeny.

Ako je asi všetkým jasné, išlo o kostým vyrobený z peny, ktorý ju opticky zväčšil, píše web The Tab. Na zväčšenie tváre použili kostyméri a maskéri špeciálnu masku a mejkap, vďaka ktorému vyzerala Monica tlstejšie. Ako herečka sama priznala, keď v špeciálnom „obéznom“ obleku mohla Monicu hrať, naplno si to užívala, povedala dávnejšie v talkshow moderátorky Ellen DeGeneres. Malo to však aj svoje tienisté stránky.

V tomto kostýme totiž bolo herečke tak horúco, že jej doň museli zaviesť špeciálnu hadicu, pomocou ktorej ju chladili, aby v ňom dokázala dlhé hodiny na pľaci pri nakrúcaní daných epizód vydržať.