Priateľov nakrúcali pred živým publikom, na niektoré epizódy ale mali diváci vstup zakázaný. Dôvod vás prekvapí

Nie je tajomstvom, že mnoho sitkomov sa nakrúcalo priamo pred živým publikom, aj keď niekedy smiech vo výslednom diele znie naozaj umelo a komicky. Pekným príkladom sitkomu, ktorý v prevažnej väčšine vznikal pred živým publikom, sú kultoví Priatelia (Friends). Zrejme vás ale neprekvapí, že aj tu tvorcovia v niektorých prípadoch živé publikum vynechali.

Nakrúcať sitkomy, a obzvlášť Priateľov, malo, pochopiteľne, svoje odpodstatnenie. Už na pľaci tak tvorcovia totiž mali možnosť otestovať, či im jednotlivé vtipy vyšli alebo nie. Ak bola reakcia prítomného publika slabšia, začalo sa priamo na miesto prepisovať, prípadne sa scenár upravoval.

Nie všetky epizódy nakrúcali pred živým publikom

Samozrejme, prítomné publikum mohlo byť na nakrúcaní len po dodržaní podmienok mlčanlivosti. Nikto totiž nechcel, aby sa dejová zápletka z ešte neodvysielaných epizód dostala na svetlo sveta skôr. Tvorcovia a televízie to takto mali podchytené, no v niektorých prípadoch sa rozhodli byť ešte opatrnejší a z nakrúcania niektorých epizód živé publikum úplne vylúčili. A mali na to naozaj veľmi prostý dôvod.

Aj v sitkomoch sa totiž dej vyvíja a najmä uprostred sérií pred niekoľkomesačnými prestávkami, či na konci sérií, boli vždy zakomponované dôležité dejové zvraty. A práve pri nakrúcaní takýchto epizód bolo živé publikum vynechané. Tvorcovia sa totiž báli, že by niekto prezradil, čo nemal a celá ich práca by vyšla nazmar, píše web Blaze DVDs.

Niekedy úplne zmenili svoje pôvodné plány

Zaujímavé ale je, že mnohé dejové zápletky boli kvôli živému publiku prepisované priam až „drasticky“. Ide napríklad o vzťah Monicy (Courteney Cox) a Chandlera (Matthew Perry), ktorý mal byť pôvodne len jednorazovou záležitosťou. Ich vzťah tvorcovia zvažovali ukončiť pomerne rýchlo, no ukázalo sa, že živé publikum túto zápletku naozaj miluje. Tak doslova prepísali scenár, čo bolo viac než dobré rozhodnutie.

