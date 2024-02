Mnohé televízie ju odmietali odvysielať: Toto je najbizarnejšia epizóda Priateľov

Sitkom Priatelia priniesol divákom za dekádu svojho vysielania celkovo 236 zhruba polhodinových epizód. Medzi nimi možno nájsť silné, ale aj slabšie epizódy. Tou najhoršou a najnudnejšou je podľa fanúšikov 21. časť 4. série, v ktorej Ross a Emily rozposielajú pozvánky na svoju rýchlu svadbu v Londýne. Čo ale tá najbizarnejšia spomedzi všetkých? „Víťaz“ vás možno prekvapí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tou najdivnejšou z celej éry vysielania Priateľov (Friends) je podľa viacerých nepochybne 11. epizóda 2. série, ktorá sa ale do histórie televíznych seriálov zapísala aj jedným veľmi dôležitým momentom, píše web Collider.

Dôvodom je najmä to, že ponúka azda najbizarnejšiu zápletku, aká kedy bola v Priateľoch predstavená. Aj keď je ťažiskom celej časti lesbická svadba Carol (Jane Sibbett) a Susan (Jessica Hecht), jednou z bočných dejových liniek je Phoebe (Lisa Kudrow) a jej posadnutie mŕtvou starou paňou, ktorá sa do jej tela mala prevteliť.

Aj keď fanúšikovia sitkomu postavu Phoebe majú radi pre jej šibnutosť, toto bolo aj na mnohých skalných až príliš. Obzvlášť, keď sa celá časť zameriava na podstatnú tému, akou bola lesbická svadba. Práve tento moment sa vo svete popkultúry považuje za prelomový, keďže dovtedy sa žiaden z primetimových programov neodhodlal takúto tému spracovať.

Stanica NBC očakávala, že odvysielanie epizódy v čase, kedy ešte v New Yorku sobáše rovnakých pohlaví neboli zlegalizované, prinesie určitú dávku nevôle. Mnohé televízne stanice dokonca odmietali túto epizódu dlhé roky vysielať. Po premiére tejto časti boli reakcie úplne iné, než každý očakával. Tvorcovia sa v nej rozhodli vynechať akékoľvek politické názory a všetky nechali na názorové aspekty, kedy dvojici Carol a Susan radia, že by sa mali vziať najmä pre svoju lásku a nikto ďalší by ich nemal súdiť. A presne tak to aj je.