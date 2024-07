Túto farbu si princezná Kate nikdy neoblečie. Za všetkým je pritom zosnulá kráľovná Alžbeta, dôvod vás prekvapí

Ako sme vás informovali v článku, existuje viacero nepísaných pravidiel, ktoré musia ženy z kráľovskej rodiny dodržiavať. Ich začiatky pritom vôbec nesiahajú ďaleko, ale ich dodržiavanie zaviedla zosnulá kráľovná Alžbeta II.

Ako píše portál Mirror, princezná z Walesu je módnou ikonou prakticky odkedy sa stala členkou kráľovskej rodiny. Elegancia a štýl Kate Middleton si vyslúžili obdiv po celom svete, nehovoriac o jej neochvejnej angažovanosti v množstve významných charitatívnych a mecenášskych organizácií. Ak sa však bližšie zameriate na jej outfity, určite si všimnete jednu vec, ktorú má Kate spoločnú so zosnulou panovníčkou Alžbetou II.

Berie si príklad z kráľovnej

Jej vplyvné módne rozhodnutia vyvolali niečo, čo sa dnes označuje ako „efekt Kate“, keďže každý jej outfit je zvyčajne v priebehu niekoľkých minút vypredaný. Dokonca aj jej nedávne krátke vystúpenie na mužskom finále Wimbledonu, zatiaľ čo dáva prednosť liečbe rakoviny, vyvolalo diskusiu o jej fenomenálnom výbere outfitu a mnohí komentovali, že jej vzhľad pripomína záľubu zosnulej kráľovnej Alžbety II. v žiarivých farbách.

Existuje však jedna farba, ktorú by si zosnulá panovníčka nikdy neobliekla a zdá sa, že Kate nasleduje jej príklad. Jej veličenstvo bolo známe svojimi odvážnymi a podmanivými výbermi garderóby – a to všetko z veľmi podstatného dôvodu.

Vo svojej biografii Our Queen (Naša kráľovná) z roku 2011 opísal kráľovnú autor Robert Hardman ako „pútavo skromnú“ a prezradil jednu konkrétnu farbu, ktorú by si nikdy neobliekla, pretože by ju mohla urobiť nerozoznateľnou. Pre OK! povedal: „Moja najobľúbenejšia poznámka, ktorú kedy povedala, bola: ‚Nikdy si nemôžem obliecť béžovú, pretože nikto nebude vedieť, kto som‘.“

Uprednostňujú jednofarebné obliekanie

Stylista celebrít a módny expert Leroy Dawkins objasnil, či bol posun princeznej z Walesu k odvážnejšiemu šatníku ovplyvnený kráľovnou Alžbetou II. Povedal: „Mnohí kráľovskí pozorovatelia si všimli, že princezná z Walesu nosí jednofarebné outfity a existuje mnoho dôvodov, prečo sa tak rozhodla. Trend tón v tóne, známejší ako jednoduché obliekanie, môže princeznej vyhovovať najmä po jej nedávnych zdravotných problémoch – a tiež preto, že je zaneprázdnenou matkou troch malých detí.

„Aj s pomocou stylistu je to rýchly a jednoduchý spôsob obliekania tým, že sa drží jednej farby – ako napríklad fialové šaty, ktoré mala nedávno oblečené na finále Wimbledonu – je to obliekanie bez rozruchu, ale stále vyzerá dobre a vyniká,“ pokračoval expert.

„Princezná by tiež mohla meniť svoj šatník pre svoju budúcu úlohu kráľovnej a mohla by nasledovať štýlové nápady zosnulej kráľovnej Alžbety II., ktorá tiež uprednostňovala jednofarebné obliekanie, keďže bola zaneprázdnenou pracujúcou matkou a panovníčkou – takže tento trend absolútne funguje pre zaneprázdnený životný štýl,“ dodal na záver Dawkins.