Ženy v kráľovskej rodine musia dodržiavať prísne pravidlo. Bez tejto veci sa nikdy nemôžu ukázať na verejnosti

Existuje mnoho pravidiel, ktoré musí kráľovská rodina dodržiavať. Niektoré sú pochopiteľné a iné zas vníma verejnosť ako bizarné. Jedno pravidlo, ktoré sa radí skôr do druhej kategórie, sa týka obliekania.

Ako píše portál Tyla, kráľovský protokol obsahuje rôzne zvláštne pravidlá – od zákazu jesť mäkkýše, až po budenie gajdami. Existuje však pravidlo, ktoré sa vzťahuje len na konkrétne kráľovské ženy. Majú totiž nariadené nosiť jeden kus oblečenia po celý rok, nezáležiac od počasia.

Očakáva sa, že budú mať pančuchy

Kráľovské ženy boli vždy známe svojím elegantným a správnym výberom oblečenia, ale možno ste si nevšimli, že jeden kus oblečenia zostáva vždy rovnaký. A hoci to nie je zapísané ako oficiálne pravidlo, určite sa to očakáva. Ženy z kráľovskej rodiny totiž musia mať vždy oblečené pančuchy, resp. silonky, a to dokonca aj v letných horúčavách.

Zvyčajne sa od nich očakáva, že keď sú vonku na oficiálnych podujatiach, v rámci svojej úlohy oficiálneho pracujúceho člena rodiny, budú mať na sebe čierne alebo telové pančuchy, ak majú na sebe sukňu alebo šaty. Konkrétne od princeznej Anny a princeznej Kate sa očakáva, že budú nosiť šaty a sukne namiesto nohavíc v kombinácii s pančuchami, aby sa zachovala úroveň „slušnosti“.

Nosenie pančúch bolo bežnou praxou kráľovnej Alžbety II., takže je pravdepodobné, že kráľovské ženy v rodine jednoducho nasledujú jej príklad.

Kráľovská expertka Victoria Arbiterová pre Insider povedala: „Nikdy neuvidíte kráľovskú rodinu bez telových pančúch. Povedala by som, že to je naozaj jediné pevné, neochvejné pravidlo, pokiaľ ide o to, čo kráľovná vyžadovala.“

Dokonca sa objavili klebety, že Kate a Meghan Markle sa mali pohádať ohľadom toho, či by princezná Charlotte mala mať na svadbe Megan a Harryho oblečené pančuchy.

Nesmú mať farebné nechty

Nie je to pritom jediná požiadavka na kráľovské ženy, čo sa týka vzhľadu, keďže kráľovná stanovila aj precedens, ako by mali vyzerať ich nechty. Kráľovná Alžbeta II. totiž od roku 1989 slávne nosila odtieň Essie Ballet Slippers a Kate tiež dodržiavala protokol „nahých“ prirodzených nechtov.