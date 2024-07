Takto ste princa Williama so synom Georgeom ešte nevideli. Výnimočný detail, ktorý žiadnemu pozornému oku neušiel

Sledovali ste finále Euro 2024? Pravdepodobne ste si všimli, že finále medzi Španielskom a Anglickom sa zúčastnil aj princ William spolu so synom princom Georgeom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval portál Ladbible, princ William spolu s najstarším synom Georgeom sledovali zápas vo futbale, kým princezná Kate bola so Charlotte na Wimbledone. Viacerí sa tiež pýtali, kde je princ Louis, a prečo sa nebaví so svojimi príbuznými. Mnohým však neušla výrazná podoba medzi budúcimi následníkmi trónu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Royals UK ❤️🍉🇵🇸 (@royalsbritain)

George chce byť ako jeho otec

Napríklad, obaja mali na sebe obleky, ktoré vyzerali veľmi podobne. Možno vás zaujíma, prečo nosia členovia kráľovskej rodiny obleky takmer na všetky športové podujatia, vrátane detí. Podľa Woman and Home je za tým jednoduchý dôvod a síce, že jeho otec je pre neho absolútny hrdina a chce sa mu čo najviac podobať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Mnohí si myslia, že by si to mal užiť, kým sa dá, pretože o chvíľu to už tak nebude. Princ George bude mať o pár dní jedenásť rokov a čoskoro sa dostane do tínedžerskej fázy. Anglickému tímu zaželal veľa šťastia aj kráľ Karol, napriek tomu, že sa zápasu nezúčastnil. Už teraz vieme, že Anglicku sa nepodarilo vyhrať, no členovia kráľovskej rodiny si zápas aj tak užili.