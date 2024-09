Turisti v Tatrách sa nestačili čudovať: Dievča na seba pútalo pozornosť. Neuveríte, v čom sa vybralo na túru

Vysoké Tatry sú pýchou Slovenska a uvedomujú si to aj turisti, ktorí ich s obľubou navštevujú. Niekedy sa však pri náročných túrach nevhodne oblečú alebo precenia svoje sily, no to, čo predviedlo cez víkend neznáme dievča, je iný level, informujú Topky.

Nezodpovedná turistka

Tá sa totiž pod Rysmi na poľskej strane našich veľhôr prechádzala v šľapkách a s uterákom na pleci. Okoloidúci ľudia si išli oči vyočiť. S takýmto outfitom mala namierené na Čierny rybník v Gasiennicowej doline. Jednému z okoloidúcich sa to podarilo zachytiť na video.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

„V trekingových topánkach to zvládne každý, ale len málokto to zvládne v šľapkách,“ poznamenal jeden z komentujúcich. Ďalší však nahnevane reagoval, že aj kvôli takýmto nezodpovedným ľuďom potom majú záchranári plné ruky práce. Niekto poznamenal, že má aspoň ponožky. Viacerí však prišli s nápadom, že takíto nezodpovední ľudia by za prípadnú pomoc od horských záchranárov mali zaplatiť.