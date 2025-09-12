Turisti natáčali, ako muža roztrhali levy: Ošetrovateľa zabili šelmy priamo pred očami návštevníkov, z útoku vzniklo video

Muž, ktorý so šelmami pracoval viac než 20 rokov, bol prevezený do nemocnice, kde ho už vyhlásili za mŕtveho.

To, čo malo byť pre turistov atraktívnym zážitkom, sa zmenilo na tragédiu. V thajskej súkromnej zoologickej záhrade Safari World v Bangkoku zomrel ošetrovateľ po tom, ako naňho zaútočila skupina levov priamo pred zrakmi návštevníkov. Niektorí z nich si celý útok dokonca nakrútili.

O prípade informoval spravodajský server NBC News a podľa informácií štátnej Thai News Agency (TNA) ošetrovateľ porušil bezpečnostné pravidlá, keď vystúpil zo svojho pracovného vozidla, ktorým mal levy priviesť na miesto kŕmenia.

Úrady preverujú legálnosť aj bezpečnosť

Minimálne tri levy ho okamžite strhli na zem a začali trhať. Jeho kolegovia sa snažili zasiahnuť a zvieratá odohnať. Podarilo sa im to až po približne pätnástich minútach. Muž vo veku vyše 50 rokov, ktorý so šelmami pracoval viac než 20 rokov, bol prevezený do nemocnice, kde ho už vyhlásili za mŕtveho.

Thajské úrady vyslali odborníkov, aby preverili, či Safari World chová levy legálne a či sú výbehy dostatočne bezpečné. Incident vyvolal otázky o dodržiavaní predpisov, no aj o samotnej existencii takýchto atrakcií.

Reakcia zoo

Safari World vyjadrila rodine zosnulého svoju najhlbšiu sústrasť a prisľúbila im plnú podporu. Zároveň zdôraznila, že za viac než 40 rokov svojej existencie sa nič podobné nestalo a všetky zvieratá sú pod dohľadom expertov. „Spoločnosť urýchlene prehodnotí a posilní bezpečnostné opatrenia, aby sa podobný incident už nezopakoval,“ uviedla zoo vo vyhlásení.

Nezisková organizácia Wildlife Friends Foundation Thailand pripomenula, že podľa jej vedomostí spĺňala zoo v Bangkoku medzinárodné štandardy bezpečnosti. Zároveň však upozornila, že držanie divokých šeliem v zajatí vždy nesie vážne riziká pre ľudí aj zvieratá. „Tento incident by mal slúžiť ako jasné varovanie. Levy v súkromných atrakciách, kaviarňach či zábavných parkoch sú tragédie, ktoré čakajú na to, aby sa stali,“ uviedla organizácia.

Thajsko má s útokmi zvierat dlhodobý problém

Fatality spôsobené divokými zvieratami nie sú v Thajsku výnimočné. Úrady len vlani informovali, že za posledných 12 rokov zabili divoké slony najmenej 227 ľudí. V januári tohto roka zomrela 22-ročná španielska turistka po tom, ako ju počas kúpania napadol slon a smrteľne ju zranil klom.

