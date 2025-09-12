Situácia na pumpách sa mení, vodiči sa nepotešia: Ceny palív raketovo rastú, pripravte si peňaženky

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
Liter benzínu 95 sa minulý týždeň predával za 1,528 eura.

Ceny najčastejšie používaných pohonných látok počas prvého školského týždňa (36. týždeň) rástli. Cena obyčajného aj prémiových benzínov rástla druhý týždeň za sebou, dosiahla najvyššiu hodnotu od konca júna. Motorová nafta sa predávala za najvyššie ceny za posledný mesiac. Tempo zdražovania bolo na úrovni dlhodobého priemeru, ceny medzitýždenne vzrástli o 1,2 až 1,5 centa za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Liter benzínu 95 sa predával za 1,528 eura, priemerná cena prémiových benzínov bola 1,735 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty dosiahla hodnotu 1,647 eura za liter. Prvýkrát od februára 2025 sa priemerné ceny tradičných pohonných látok dostali na vyššiu úroveň ako pred rokom. Benzín 95 stál viac ako pred rokom o 0,8 %, prémiové benzíny o 1,9 %, motorová nafta o 1,4 % a prémiové nafty o 2,3 %.

LNG stúplo

Aktuálne ceny plynov zaznamenali oproti predchádzajúcemu týždňu zmeny. Najvýraznejšie stúpla cena LNG (skvapalnený zemný plyn), o 1,7 centa na 1,523 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa nepatrne znížila o tri desatiny centa, liter stál 0,679 eura. Takmer bez zmeny zostal CNG (stlačený zemný plyn), predával sa za 1,660 eura za kilogram. Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 5,3 %, LNG o 8,8 %.

