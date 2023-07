Toto je najslnečnejšie miesto na Zemi. „Ak ste tam, je to, ako keby ste stáli na Venuši,“ hovoria vedci

Ak by ste hľadali najslnečnejšie miesto na Zemi, kde by to bolo? Možno by si niekto tipol, že je to azúrové pobrežie vo Francúzsku, či španielske alebo talianske pláže, iní by mohli tipnúť africkú Saharu, exotický Karibik alebo Havaj. V skutočnosti sa ale toto miesto nachádza na náhornej plošine zasahujúcej do štátov Peru, Bolívia a Čile. A toto miesto je také slnečné, že ho vedci prirovnávajú až k Venuši.

Najslnečnejšie miesto

Náhorná plošina Altiplano sa čiastočne nachádza na púšti Atacama. Je to druhá najrozsiahlejšia náhorná plošina na Zemi, pred ňou je iba tá Tibetská. Prvenstvo má však v niečom inom a tým je intenzita slnečného žiarenia. Ako píše web IFL Science, táto intenzita je podobná ako na planéte Venuša, ktorá je najhorúcejšou planétou Slnečnej sústavy.

Altiplano má priemernú nadmorskú výšku 3 750 metrov a satelitné záznamy už skôr naznačovali, že práve toto miesto na Zemi je tým najslnečnejším. To teraz dokázala nová štúdia publikovaná v bulletine Americkej meteorologickej spoločnosti.

Ako na Venuši

Ako aj satelity predpokladali, údaje z observatória, ktoré vybudovali v roku 2016 na náhornej plošine Chajnantor na severe Čile, ukázali, že na Altiplano zaznamenali rekord v intenzite slnečného žiarenia, a to až 2 177 wattov na meter štvorcový.

Toto meranie sa vykonalo v januári 2017, pričom celoročný priemer je 308 wattov na meter štvorcový, čo je najväčšia ročná hodnota na Zemi.

„Je to žiarenie, ktoré by ste dostali, ak by ste v lete stáli na Venuši,“ povedal pre Washington Post autor štúdie a klimatológ Post Raul Cordero, pôsobiaci na univerzite v Groningene v Holandsku.

Venuša je pritom najhorúcejšia planéta Slnečnej sústavy. Napriek tomu, že je Merkúr bližšie k Slnku, hustá atmosféra Venuše pôsobí ako skleník a teploty na tejto druhej planéte od Slnka dosahujú až 470 stupňov Celzia. Samozrejme, na rekordnej náhornej plošine takéto teploty nie sú, avšak intenzita slnečného žiarenia je porovnateľná.

Vedci uvažujú, že miesto Altiplano môže byť tak vhodným testovacím miestom napríklad pre fotovoltaické panely, kde by sa mohla testovať ich odolnosť. To, že toto miesto je také extrémne, si musia uvedomovať aj ľudia či vedci, ktorí tu pôsobia a musia sa chrániť opaľovacími krémami s vysokým SPF pred vysokou slnečnou radiáciou.