Golfský prúd je najslabší za posledné tisícročie, už o 2 roky sa môže zastaviť. Toto sa potom stane s Európou

Nová štúdia nám nenalieva veľa optimizmu. Týka sa totiž Atlantickej meridionálnej cirkulácie, ktorej súčasťou je aj pre Európu tak veľmi dôležitý Golfský prúd. Táto cirkulácia prináša do Európy teplú vodu z tropických oblastí na sever Atlantiku a ako sa ukazuje, začína čeliť kolapsu. Podľa najhorších scenárov k jej zastaveniu môže prísť už o dva roky, teda v roku 2025.

Článok pokračuje pod videom ↓

Za to, že v Európe máme relatívne teplé podnebie, vďačíme práve Atlantickej meridionálnej cirkulácii a jej vetve Golfskému prúdu. Vďaka termohalinnej cirkulácii sa prenáša teplá slaná voda na povrchu z trópov až cez severný Atlantik a pri severnom póle zamŕza. Zvyšná voda potom klesá a je unášaná na juh v hĺbkach, čím sa cyklus dokončí, uvádza IFL Science.

Mnohí si to neuvedomujú, ale Európa je pomerne vysoko a z hľadiska zemegule je jej severná časť na úrovni Kanady. Práve vďaka Golfskému prúdu a Atlantickej meridionálnej cirkulácii sú ale teploty v zime priaznivejšie. To sa týka najmä Británie, kde len málokedy sneží, pričom oblasti na rovnakej rovnobežke v Amerike, bývajú pravidelne pokryté snehom.

Iba nedávno vedci zistili, že Golfský prúd a teda aj Atlantická meridionálna cirkulácia je najslabšia za posledných 1000 rokov.

A nová štúdia dvíha varovný prst. Dvaja vedci z Kodanskej univerzity, ktorých štúdia vyšla v časopise Nature Communications, až s 95-percentnou pravdepodobnosťou tvrdia, že Atlantická meridionálna cirkulácia sa medzi rokmi 2025 až 2095 zastaví, ak ostanú súčasné emisie skleníkových plynov na rovnakej úrovni. Z ich modelov vychádza, že najpravdepodobnejšie k tomu dôjde v roku 2057.

Čo by to znamenalo pre Európu?

Aj keď by klimatická zmena mala naďalej zvyšovať priemerné teploty po celom svete, pre Európu, a najmä jej západnú časť by zastavenie Atlantickej meridionálnej cirkulácie znamenalo skôr ochladenie. Spôsobilo by to, že trópy by boli ešte horúcejšie a nastali by podobné efekty po celej Zemi.

„Zastavenie Atlantickej meridionálnej cirkulácie môže mať veľmi vážne dôsledky na klímu Zeme, napríklad tým, že zmení spôsob distribúcie tepla a zrážok a to v globálnom meradle. Ochladenie Európy sa môže zdať menej závažné, keďže Zem sa ako celok otepľuje a vlny horúčav sa vyskytujú častejšie. Zastavenie cirkulácie ale spôsobí tiež nárast teplôt v trópoch, kde už teraz sú kvôli vysokým teplotám náročné životné podmienky,“ uviedol Peter Ditlevsen, jeden z autorov štúdie z Inštitútu Nielsa Bohra.

Panel si myslí niečo iné

Je nutné napísať, že tieto zistenia sú v kontraste s programom OSN — Medzivládnym panelom pre zmenu klímy IPCC. Podľa neho je zastavenie Atlantickej meridionálnej cirkulácie v 21. storočí nepravdepodobné.

Pravdou ale je, že vedci v novej štúdii mali dáta od roku 1870 a skombinovali ich s aktuálnou štatistickou analýzou, čím získali, aspoň podľa nich, lepší odhad. Vedci preto na záver dodávajú, že ich výsledok len podčiarkuje čo najskoršiu potrebu zníženia globálnych emisií skleníkových plynov.