Toto je 100 najlepších seriálov všetkých čias a o väčšine ste nikdy ani nepočuli: Bežte si ich pozrieť

Dobrých seriálových tipov nikdy nie je dosť. Napriek tomu, že streamovacie služby a televízie sú preplnené obsahom, stále sa občas stane, že nemáme čo pozerať. Alebo aspoň si to myslíme. V takomto prípade niet nad overené klasiky, ku ktorých sledovaniu ste sa nikdy nedostali.

Magazín Time Out vybral 100 najlepších seriálov všetkých čias. Je to mix rôznych žánrov, ikonických klasík, či novších počinov zo streamovacích služieb. Ak ste ich nevideli, aspoň máte z čoho čerpať inšpiráciu.

Toto je 10 najlepších seriálov všetkých čias podľa Time Out Perníkový tatko / Breaking Bad Mestečko Twin Peaks / Twin Peaks Sopranovci / The Sopranos The Wire Jeden musí z kola von / Tinker Tailor Soldier Spy Buffy, premožiteľka upírov / Buffy the Vampire Slayer Game of Thrones The Office (UK) Mad Men Boj o moc / Succession

Je možné, že niektoré z týchto seriálov ste nikdy nevideli

Diskusie môže vyvolať napríklad zaradenie britskej verzie seriálu The Office do najlepšej desiatky, keďže mnohí našinci zbožňujú jeho americkú verziu, a tá sa v tomto rebríčku umiestnila až na 38. mieste. Mimochodom, vedeli ste, že exituje aj český Kancl? Odohráva sa v Brne, no diváckymi hodnoteniami sa na tú britskú či americkú ani nechytá. Vráťme sa ale späť k tomu najlepšiemu zo seriálového sveta.

Na prvom mieste sa umiestnil Perníkový tatko, alebo ak chcete Breaking Bad, ktorý na ČSFD získal 93 % a podľa Slovákov a Čechov je 5. najlepším seriálom vôbec. Za ním nasleduje Twin Peaks, ktorý ak ste nevideli, určite vám ho odporúčame, pretože vám poriadne popletie hlavy. A tretie miesto sa ušlo Sopranovcom.

Potom je tu Buffy, premožiteľka upírov, čo dnešná mladá generácia už vôbec nemusí poznať, alebo na druhej strane obrovský seriálový hit Game of Thrones. Za pozornosť určite stoja aj The Wire a Boj o moc.

Top 50 seriálov podľa zoznamu Time Out 11. Západné krídlo / The West Wing 12. Star Trek: Vesmírna stanica DS9 / Star Trek: Deep Space 9 13. Dekalóg / Dekalog 14. Seinfeld 15. Six Feet Under 16. Simpsonovci / The Simpsons 17. Berlin Alexanderplatz 18. The Twilight Zone 19. The Muppet Show 20. Curb Your Enthusiasm 21. Bratstvo neohrozených / Band of Brothers 22. Priatelia / Friends 23. Arrested Development 24. Orange is the New Black 25. The Singing Detective 26. Hviezdna loď Galactica / Battlestar Galactica 27. The Mary Tyler Moore Show 28. Better Call Saul 29. Brideshead Revisited 30. Underground Railroad 31. Frasier 32. Blackadder 33. Akty X / The X-Files 34. M.A.S.H. 35. Wolf Hall 36. South Park 37. Top Boy 38. The Office (US) 39. Na zdravie / Cheers 40. Bluey 41. Fleabag 42. The Larry Sanders Show 43. The Thick of It 44. Heimat 45. Better Things 46. ER 47. Spaced 48. Chernobyl 49. Sex v meste / Sex and the City 50. I May Destroy You

Celý zoznam 100 najlepších seriálov nájdete tu.