Tisíce Slovákov majú posledné dni na to, aby zaplatili tento poplatok: Sociálna poistovňa upozorňuje na dôležitý termín

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2022 podali daňové priznanie v predĺženej lehote do 30. júna tohto roka, musia zaplatiť poistné v novej výške do 8. novembra. Vymeriavací základ pre platbu poistného sa zmenil pre viac ako 53 000 SZČO s odloženým daňovým priznaním. Vo štvrtok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.

Viac ako 18 000 SZČO povinnosť sociálneho poistenia vznikla a 3186 SZČO táto povinnosť k 30. septembru tohto roka zanikla. V uplynulých dňoch zaslala SP na základe údajov z Finančnej správy SR živnostníkom a SZČO písomne podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe. SZČO by si tak mali upraviť výšku platby v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

„Povinné poistenie SZČO vzniklo od 1. októbra 2023 fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za kalendárny rok 2022, dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7266 eur, a zároveň mali k 1. októbru 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti,“ priblížil Kontúr.

Povinné poistenie vzniklo SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia na základe dosiahnutej hranice príjmu. SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší 7266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniklo.