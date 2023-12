Tieto slová by ste nemali v žiadnom prípade googliť: Toto sa stane, ak to urobíte, nemusí sa vám to vyplatiť

Google je všeobecne veľký pomocník väčšiny z nás. Dá sa pomocou neho nájsť množstvo užitočných informácií, no zároveň skrýva aj obsah, ktorý nie je práve najviac oku lahodiaci. Tu je zopár výrazov, ktoré by ste nikdy nemali vyhľadávať, pretože vám len tak neujdú z hlavy, píše LAD Bible.

Poznáte to, vypadne vám nejaká informácia či fakt, chcete si vyhľadať dátum koncertu obľúbenej kapely či recept na varenie. Google je nástroj, ktorý denne používajú milióny ľudí po celom svete. Veď len v júli 2023 zaznamenala táto platforma cez 106 miliárd návštev.

Teraz s koncom roka sa aj pomocou diskusného portálu Reddit zozbieralo niekoľko skutočne nechutných či nepríjemných výrazov, ktoré by ste si doma nemali za žiadnych okolností vyhľadávať. Väčšina sa týka zdravia, chorôb a všeobecne zdravotného stavu, pričom je známe, že tieto veci by človek nemal riešiť na internete, ale poradiť sa s odborníkom.

UPOZORNENIE: Neodporúčame vyhľadávať nasledujúce výrazy najmä ľuďom citlivejšej povahy.

Prvým výrazom je slovo „Larvae“, ktoré podľa slovníka značí aktívnu nezrelú formu hmyzu. To sa na prvý pohľad môže zdať neškodné. Rovnako však znie aj diagnóza, pri ktorej má človek, respektíve zviera v ústnej dutine vyliahnuté larvy. Tie sa tam dostanú tak, že hostiteľ pojedá skazené jedlá s larvami či vajíčkami lariev. Pohľad na tento problém by vám teda mohol spraviť riadne zle.

Výrazne neodporúčame gúgliť ani slovo „Degolving“. Jav známy aj ako avulzia nastane, keď sa veľký kus vašej kože odlúpne spolu s vrstvou mäkkého tkaniva priamo pod ňou – čiastočne alebo úplne sa odtrhne od vašich svalov a spojovacích tkanív. Každopádne nič pre citlivejšie povahy.

Nie je krokodíl ako krokodíl

Vo viacerých regiónoch má rôzny význam a aj my ho poznáme podľa zvieraťa, no aj „Krokodil“ patrí do zakázaného zoznamu slov, ktorých obrázkovú prílohu by ste nemali za žiadnych okolností vyhľadávať. Po tropickom predátorovi však pomenovali aj drogu, ktorú neskôr špecialisti označili za najsmrteľnejšiu, respektíve ju opisujú ako zombie drogu. Rany po jej aplikovaní a pohľad na ľudí, ktorí sú od nej závislí, je skutočne nechutný.

„Fournier“ je za istých okolností populárne francúzske slovo a dokonca aj časté priezvisko. Ide však aj o nepríjemnú zdravotnú diagnózu, ktorá spôsobuje akútnu infekciu v oblasti genitálií. Tzv. Fournierova gangréna je ochorenie, ktoré sa rýchlo zhoršuje a môže byť aj smrteľné. Posledným „no-go“ výrazom je „harlekýnova ichtyóza“. Týka sa kože novorodencov, ktorá je pokrytá „hrubými platničkami v tvare diamantu“ a pôsobí to ako rybie šupiny. Vec, na ktorú sa určite nemusíte pozerať.