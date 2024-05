Slovenský megaprojekt môže dostať Slovensko na špičku Európy: Bratislava môže mať druhý najdlhší diaľničný tunel v Európe

Namiesto toho sa hovorí o megaprojekte tunela Karpaty, ktorý má, ako sa zdá, jasnú víziu budúcnosti. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž zo strany Smer-SD na sociálnej sieti, ktorý tiež priniesol najnovšie informácie o stave výstavby D1 a D4, a o vetvách vo výstavbe. O plánovanej výstavbe tunela Karpaty informoval portál Dnes24.

Ako spomína aktuálny minister dopravy, spustenie výstavby tunela Karpaty, ktorý má prechádzať cez masív Malé Karpaty, by mohlo získať podporu vďaka nedávnemu zákonu o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

O novom zákone poslanci hlasovali v nedávnom skrátenom hlasovaní. Investori, ktorými môžu byť len štát alebo vybrané subjekty verejnej správy vo vlastníctve štátu, tak budú mať uľahčenú cestu k investíciám významným pre Slovensko, píše portál Trend.

12-kilometrový tunel odľahčí dopravu v hlavnom meste

Dvojrúrový tunel Karpaty by mal mať dĺžku skoro 12 kilometrov, pričom jeho výstavba by mala výrazne odľahčiť dopravnú situáciu v hlavnom meste. Bol by tak druhým najdlhším diaľničným tunelom v Európe, hneď po nórskom tuneli v administratívnom centre Lærdalsøyri, ktorý má 24,51 kilometra.

Vďaka jeho dokončeniu by tak doprava prúdiaca smerom do Českej republiky nemusela prechádzať cez Bratislavu, ale využiť obchvat, ktorý „ušetrí čas a intenzitu dopravy v meste“.

Podľa ministra Ráža, ak by bola výstavba tunela zaradená medzi strategické investície, tak by existovala možnosť začať s výstavbou tunela ešte pred koncom volebného obdobia. Okrem toho ohlásil, že do konca roku 2024 by mala byť sprevádzkovaná najpodstatnejšia vetva z Jaroviec na Trnavu – zároveň s tým aj vetva z Trnavy na Raču.

Ohľadom výstavby D1 a D4 minister povedal, že „najhoršie majú už za sebou“. Rýchlosť mali zefektívniť aj návštevy na úsekoch výstavby. Aktuálne sa pracuje na násypoch a obchádzkových trasách, ktoré majú neskôr slúžiť ako pripájacie pruhy.