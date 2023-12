Založil Lidl aj Kaufland, s 48 miliardami je jedným z najbohatších ľudí. Nikto ho ale nepozná a myslia si, že neexistuje

Jeho rodina stojí za biznisom, ktorý ovplyvnil vo veľkej pravdepodobnosti aj naše každodenné životy. Bol dlhoročným šéfom sietí hypermarketov a hlavou firmy, ktorej zisky predstavovali miliardy eur. Aj keby sa čakalo, že je to populárny človek a mediálna hviezda, pravda je úplne opačnej strane. Dieter Schwarz je miliardár, ktorý v podstate neexistuje.

Nie tak dávno sme písali o herečke Jami Gertz, ktorá je síce známa z filmových kruhov a kamerového prostredia, no v našom regióne ju pozná skutočne len málokto. A napriek tomu ide o absolútne najbohatšiu herečku sveta, keďže s manželom vlastnia majetok v hodnote cez 7,5 miliárd eur.

Dá sa vôbec byť tak enormne bohatým, no zároveň kvázi neznámou osobou? Svoje o tom vie veľmi dobre aj pán Dieter Schwarz, ktorý je pravdepodobne najväčší majster ochrany svojho súkromného života pred médiami a fotografmi. A o koho to vlastne ide? No predsa o muža, vďaka ktorému navštevujeme siete Lidl a Kaufland.

V článku sa dozviete aj: aké boli jeho začiatky;

ako sa menila výška jeho majetku;

ako prepracoval koncept predajní Lidlu aj Kauflandu;

čo robí pre maximálnu ochranu svojho súkromia.

Dokopy majú po svete viac než 13 500 pobočiek a zamestnávajú cez 570-tisíc ľudí. Schwarz Group patrí k najsilnejším firmám v oblasti predaja na svete, keďže pod ich krídla spadajú silné a nám dobre známe reťazce Kaufland a Lidl. A za to, že tieto obchody sú aj na medzinárodnom trhu, môže práve pán Dieter Schwarz, ktorý patrí k najbohatším ľuďom sveta, no väčšina populácie ani nevie, ako v skutočnosti vyzerá.

Príbeh Dietera Schwarza začína v roku 1939 v nemeckom meste Heilbronn. Už počas štúdia vedel, že jeho budúcnosť je v otcovej firme, Práve otec, Josef Schwarz, bol zakladateľom spoločnosti Lidl & Schwarz, pričom sa venovali budovaniu biznisu v oblasti retailu a predajní zmiešaného tovaru a potravín.

Poctivo sa pripravoval na rolu riaditeľa spoločnosti

Dieter vstúpil naplno do biznisu tesne po tridsiatke, kedy mal už dostatok skúseností a kvality na to, aby dokázal firmu posunúť ďalej. Tak sa aj stalo a v roku 1973 bol otvorený prvý discountný supermarket pod hlavičkou Lidl & Schwarz KG. A aj to už bola zásluha Dietera, ktorý sa roky vzdelával ohľadom predaja a expanzie za hranice Nemecka, ktorá bola primárnou obchodnou prioritou.

Situácia sa rázne zmenila v roku 1977, kedy umrel Dieterov otec a väčšina povinností a pozícia CEO v rámci firmy pripadla na vtedy 38-ročného Dietera. V tej dobe sa rozhodol pre viacero kľúčových zmien a krokov vpred, ktoré však vyšli natoľko dobre, že sa z firmy razom stala európska špička, píše Celebfamily.

Prvým krokom bolo prevzatie firmy, neskôr sa zmocnil aj práva na používanie názvu Lidl, ktoré patrilo spoločníkovi jeho otca, istému Ludwigovi Lidlovi. Schwarz začal s masovým otváraním prevádzok pod značkou Lidl, pričom prvý bol otvorený v Ludwigshafene roku 1973 s troma zamestnancami a približne 500 produktmi, no už o necelých desať rokov neskôr fungovalo po Nemecku približne 300 týchto obchodov.

Prvý Lidl otvorili vo Francúzsku, na Slovensko došiel neskôr

Prvý Lidl za hranicami Nemecka sa otvoril vo Francúzsku a neskôr napríklad v Anglicku, pričom najväčšiu zahraničnú expanziu zaznamenala firma predovšetkým v úvode 90. rokov. Čo sa týka Lidlu, v roku 2003 zamestnávala táto značka cez 80-tisíc ľudí po celej Európe. V roku 2004 prišiel tento reťazec aj na Slovensko, pričom už za prvý rok existencie sa im vďaka ráznej expanzii podarilo otvoriť spolu 39 prevádzok po celej krajine.