Tieto mestá na východe Slovenska budú rok odstavené od vlakovej dopravy. Dôvodom je rozsiahla modernizácia

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) začína s veľkou rekonštrukciou spojenej s elektrifikáciou úseku trate Humenné – Bánovce nad Ondavou. Realizuje ju manažér železničnej infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Ako TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, modernizácia spomenutej trate bude prebiehať vo viacerých etapách. Vlakové spoje budú nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

„Prvá etapa prác a úplnej výluky v úseku Humenné – Strážske sa začne 25. septembra 2023, pričom by mala, ak pôjde všetko podľa informácií zo ŽSR, trvať do októbra 2024. O 12 mesiacov teda na úseku Humenné – Strážske začnú po zrekonštruovanej trati opäť jazdiť vlaky. Následne, po ukončení prvej etapy rekonštrukcie, sa začnú ďalšie etapy prác a výluky v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske s dnes predpokladaným trvaním do konca júla 2025. Tu teda budú o rok vlaky tiež nahradené NAD,“ povedal Kováč.

Z dôvodu spustenia prvej etapy elektrifikačných prác na úseku Humenné – Strážske dôjde od 25. 9. 2023 k pozastaveniu železničnej dopravy na trati Strážske – Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Stakčín. Ako povedal Kováč, pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti tu bude zavedená NAD do miest a obcí na porovnateľnej úrovni oproti súčasnej dostupnosti železničnej dopravy.

„NAD bude zavedená na tratiach Humenné – Stakčín, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Strážske, pretože rekonštrukcia sa bude týkať celého železničného uzla vrátane prístupov do celej stanice Humenné a prístupu do depa,“ priblížil Kováč.

Spojenia sa zrýchlia

Modernizácia trate prinesie podľa jeho slov vďaka elektrickým ekologickým vozidlám rozšírenie možností vlakovej dopravy. Vďaka elektrifikácii a modernizácii trate sa spojenia do Humenného zrýchlia.

Súčasťou projektu je okrem elektrifikácie aj rekonštrukcia trate a modernizácia zabezpečovacieho zariadenia. To umožní zvýšiť traťovú rýchlosť zo 100 na 120 kilometrov za hodinu. Spolu s väčšou dynamikou elektrických vlakov to skráti cestovný čas o niekoľko minút.

Okrem samotnej elektrifikácie prejde celý jednokoľajný úsek Bánovce nad Ondavou – Humenné komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou so zlepšením najmä stavu železničnej infraštruktúry na trati Bánovce nad Ondavou – Humenné, traťovej rýchlosti či komfortu cestovania vlakom.

Pre dopravnú obsluhu úsekov, na ktorých bude pozastavená železničná osobná doprava, pripravila ZSSK výlukový cestovný poriadok NAD, pričom autobusy budú zastavovať na zastávkach pre NAD tak, aby bola zabezpečená dopravná obslužnosť a dostupnosť NAD v jednotlivých mestách a obciach na porovnateľnej úrovni oproti súčasnej dostupnosti železničnej dopravy. Výlukový cestovný poriadok NAD je zostavený s cieľom zabezpečenia návozu do regionálnych centier a realizácie spoľahlivých nadväzností v stanici Strážske na vlakovú dopravu ZSSK.