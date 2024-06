Dneš večer nás čaká nebezpečné počasie: Búrky môžu vytvoriť bow echo. Nie je vylúčený ani vznik tornád

Dnes večer nás čaká opäť nebezpečné počasie. Na území Slovenska môžeme očakávať vietor, silné búrky, ktoré budú vykazovať supercelárne črty, hrozí aj veľké krupobitie a nie je vylúčený ani vznik tornád, informuje portál iMeteo.

„Dnešný večer sa bude niesť v znamení nebezpečného počasia. Služba ESTOFEX dokonca vydala výstrahu 3. stupňa pri našich hraniciach. Je možné, že búrky vytvoria bow echo a priženú sa naším smerom s veľmi silným nárazovým vetrom a s množstvom vody,“ píše portál.

„Naprieč východným Rakúskom je vysoké riziko vzniku tornád, pričom tornáda by potenciálne mohli byť taktiež silnejšie a páchať veľké škody. Cez Maďarsko a južné okresy Slovenska sa budú šíriť búrky, ktoré si v silnom dynamickom prostredí udržia vysokú intenzitu,“ vysvetľuje iMeteo.

Búrky môžeme očakávať vo večerných hodinách

„Búrky na Slovensku by mali doraziť vo večerných hodinách a priženú sa k nám zo severovýchodného Rakúska, prípadne zo severozápadného Maďarska. Všetky búrky, ktoré vzniknú, budú doslova výbušné. V takomto prostredí budú búrky schopné produkovať veľké krupobitie, pričom krúpy by mohli poľahky dosiahnuť veľkosť aj 5 až 6 cm. Veľmi nebezpečný bude aj vietor, ktorý môže v nárazoch dosahovať rýchlosť do 30 m/s, čo je 110 km/h,“ informuje iMeteo vo svojej predpovedi.

„Rovnako spadne veľké množstvo zrážok s úhrnom okolo 50 mm. Pôda je na väčšine Slovenska už dostatočne nasýtená, čiže hrozia aj prívalové povodne,“ vysvetľuje portál.

„Najnebezpečnejšie večerné búrky čakajú Podunajskú nížinu, pričom najmä obce na maďarsko-slovenskom pohraničí sa musia pripraviť na nezávideniahodnú situáciu. Búrlivo však nebude iba tu, ale na celom našom území. Služba ESTOFEX pre Slovensko vydala výstrahu 1. stupňa, pre juhozápad Slovenska výstrahu až 2. stupňa,“ píše portál.

„Mimoriadne búrlivú situáciu očakávame dnes večer, pričom búrlivo bude aj v noci. V tomto časovom rozmedzí odporúčame vyhýbať sa pobytu vonku, neparkovať autá pod stromami a radšej prečkať búrky v interiéri,“ dodáva iMeteo.