Sú známe prvé neoficiálne výsledky Eurovolieb: Vyhralo Progresívne Slovensko, SaS neprekročila 5 % hranicu

Neoficiálne výsledky eurovolieb hovoria o víťazstve Progresívneho Slovenska (PS). Do Európskeho parlamentu sa ešte dostali Smer-SD, Republika a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Vyplýva to z informácií denníkov N, SME a Štandard. Oficiálne výsledky budú známe po 23-tej hodine, keď sa skončí hlasovanie v poslednej členskej krajine Európskej únie – Taliansku.

Podľa grafu Denníka N získalo Progresívne Slovensko 27,8 percenta hlasov a predbehlo tým Smer-SD, ktorý dosiahol 24,8-percentný výsledok. S veľkým odstupom je tretia Republika (12,5 percenta), za ktorou nasledujú Hlas-SD a KDH so zhodným 7,2-percentným výsledkom.

Do europarlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov tesne nedostali SaS (4,9 percenta) a Demokrati (4,7 percenta). Do Bruselu nepôjdu ani kandidáti Aliancie (3,9 percenta), hnutia Slovensko (dve percentá) a Slovenskej národnej strany (1,9 percenta). Tento výsledok by znamenal, že PS by získalo šesť poslaneckých mandátov, Smer-SD päť, Republika dva a po jednom poslancovi by získali Hlas-SD a KDH. Progresívne Slovensko budú v Bruseli zastupovať Ľudovít Ódor, Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Michal Wiezik a Lucia Yar.

Podľa Denníka SME získalo Progresívne Slovensko 27,82 percenta hlasov, Smer-SD 24,76 percenta, Republika 12,53 percenta, Hlas-SD 7,18 percenta a KDH 7,15 percenta voličských hlasov. Znamenalo by to šesť mandátov pre PS, päť pre Smer-SD, dva pre Republiku a po jednom poslaneckom kresle pre Hlas-SD a KDH. Ide o neoficiálne výsledky nepotvrdené Štatistickým úradom. Denník SME ich získal z prostredia troch politických strán a európskych zdrojov.

Denník Štandard píše o rovnakom počte mandátov pre jednotlivé strany, odvoláva sa na dva dobre informované zdroje. Kresťanských demokratov by mala zastupovať v Bruseli doterajšia europoslankyňa Miriam Lexmann.

Z vládneho Hlasu-SD sa presadil súčasný štátny tajomník ministerstva práce Branislav Ondruš, ktorý kandidoval z druhého miesta. Znamenalo by to, že prekrúžkoval lídra kandidátky Hlasu-SD Branislava Becíka. Slovensko by malo mať tiež historicky najvyššiu volebnú účasť v eurovoľbách, a to niečo vyše 34 percent.