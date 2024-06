Žilinka sa bude zaoberať výzvou na rozpustenie PS: Šimečka upozorňuje, že generálny prokurátor sa môže ocitnúť na tenkom ľade

RTVS informuje, že po atentáte na Roberta Fica prišlo už 5 podnetov na rozpustenie PS. Súd zatiaľ rozpustil len jednu stranu, podnetmi sa majú zaoberať štátne orgány.

„Zachytil som, že pán generálny prokurátor Žilinka sa bude zaoberať výzvou na rozpustenie PS. Dovolím si ho upozorniť, že PS je demokratická strana, ktorá dodržiava všetky ústavné pravidlá a ktorú volilo vyše 530-tisíc občanov a občianok SR. Je smutné, že taký ohavný čin, ako atentát na premiéra, sa niektorí členovia či prívrženci koalície rozhodli zneužiť na predvolebnú kampaň a útoky na PS. Ale v poriadku, sme na to zvyknutí,“ reaguje Michal Šimečka.

Dúfa, že generálny prokurátor si s podnetom poradí čo najskôr a nebude pre neho zámienkou na politikárčenie. Upozorňuje, že boj medzi Smerom a PS počas nasledujúcich eurovolieb bude mimoriadne tesný. „Ľudia na Slovensku majú jedinečnú šancu vybrať si proeurópske Slovensko a politikov, ktorí nás budú držať v Európe, nie nás z nej ťahať preč. Ak by do toho akýmkoľvek spôsobom skúšal zasiahnuť generálny prokurátor, vybral by sa na skutočne veľmi, veľmi tenký ľad,“ napísal Šimečka.